El estado de Puntland deja de reconocer al Gobierno somalí por una reforma constitucional

Mogadiscio, 31 mar (EFE).- Las autoridades del estado semiautónomo de Puntland, en el norte de Somalia, dejó de reconocer este domingo las instituciones del Gobierno federal somalí, después de que el Parlamento del país aprobase ayer reformas constitucionales a las que se opuso.

"La administración de Puntland ha revocado su reconocimiento y confianza en las instituciones del Gobierno federal hasta que se lleve a cabo un proceso constitucional abierto que se acepte mutuamente", señaló el estado norteño en un comunicado.

Así, Puntland destacó que el estado "tendrá su propia autoridad gubernamental integral" hasta que se resuelvan las tensiones.

Puntland hizo este anuncio un día después de que el Parlamento somalí aprobase enmiendas constitucionales que introducen por primera vez desde 1969 el sufragio universal directo en el país y expanden los poderes del presidente, pese a la oposición del estado norteño y algunos opositores.

Aunque en la última década se han celebrado dos elecciones presidenciales en Somalia, esas votaciones no se parecieron a la idea habitual de democracia, sino que se desarrollaron con un complejo sistema indirecto basado en los clanes, pieza esencial del engranaje social somalí.

Así, los respetados ancianos de esos clanes escogen a los delegados que nombran a los 275 diputados y 54 senadores del Parlamento, que ven los asientos distribuidos de manera proporcional entre los principales clanes.

A su vez, esos legisladores eligen después al presidente.

Sin embargo, tras los cambios constitucionales aprobados por el Parlamento somalí este sábado, el país podría empezar a adoptar el sufragio universal directo -"una persona, un voto"- en las elecciones locales previstas para junio de 2024 y en las próximas presidenciales, para las que aún no existen un calendario definido.

Los legisladores también aprobaron la extensión del mandato del presidente de Somalia de cuatro a cinco años, y otorgaron al mandatario la autoridad para nombrar y destituir al primer ministro.

Las enmiendas contaron con el apoyo del presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud.

No obstante, el ex presidente Mohammed Abdullahi Mohammed Farmaajo (2017-2022) señaló en un comunicado que la modificación de la Constitución se produjo de una manera "ilegal" y, "al no haber sido aceptada por la sociedad, nunca será reconocida como una Constitución legítima".

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

mkm-pm/amg