Alguacil: Ahora es más fácil ganar estando más frescos

Vitoria, 31 mar (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, reconoció que ahora “es más fácil ganar” para su equipo porque están "más frescos" y consideró que fue una victoria merecida en su visita al Alavés (0-1), con una primera parte en la que, según él, se tenían que haber ido con ventaja.

“Es una pena que después de hacer el primer tiempo que hemos hecho el gol venga a balón parado”, dijo el técnico del equipo donostiarra, que puso en valor el trabajo de su cuerpo técnico.

“Hay jugadores muy buenos tácticamente”, añadió y desveló que hace tres jornadas les dijo que no era posible que la diferencia de goles a balón parado fuera tan corta.

Sin embargo, apuntó que tienen que mejorar a nivel defensivo a balón parado. “Alguno ha tenido despistes que no me han gustado”, expresó, pero matizó a nivel defensivo estuvieron “fenomenal”. “Creo que no ha habido muchos partidos en el que el Alavés haya hecho menos”, agregó.

Destacó por encima de todos el partido de Jon Pacheco y de Arsen Zakahryan, pero no se olvidó del resto del equipo.

“Al final era importante quitarles tiempo y seguir presionando. He intentado refrescar el equipo y ajustar la presión”, dijo acerca de los cambios.

Por otro lado, reconoció el desgaste que ha tenido el equipo. “No es normal que a un equipo le toque jugar 14 de 18 partidos fuera de casa. Por muy bien que estemos y muy jugadores que sean, eso lo acusa cualquier equipo”, manifestó.

“No hemos estado tan finos como ahora jugando cada tres días, estábamos más fatigados pero no obstante en aquellos partidos en los que no sacábamos puntos, no estábamos tan mal”, remarcó. EFE

