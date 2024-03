Terelu Campos ya no se calla y responde por primera vez a Pipi Estrada: "¡Miente con toda su cara dura!"

Hace dos décadas que la relación entre Pipi Estrada y Terelu Campos se rompió. Sin embargo, el periodista sigue teniendo muy presente a la colaboradora. Nuevamente ha hablado sobre la familia Campos, esta vez opinando sobre la separación del hijo de Carmen Borrego. Además de comentar el divorcio de José María Almoguera y Paola Olmedo, como si tuviera algún tipo de información que desconocemos, ha asegurado que a Carmen no le gustaba su nuera para nada. Tras estas declaraciones, Terelu no ha podido evitar guardar silencio. A pesar de que han sido muchas las ocasiones en las que Pipi ha atacado a la presentadora y esta no le ha dado tregua, esta vez ha querido responderle con un mensaje muy claro por medio de su Instagram. "Que nadie os engañe !!! Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad !!!! Primero porque jamás he tenido acceso a ninguna información familiar de nada!", escribía la hija de María Teresa Campos junto a una fotografía del periodista. Además, aseguraba en mayúsculas que "MIENTE CON TODA SU CARA DURA". Parece que las hermanas Campos no van a aguantar más acusaciones.