Rumanía investiga el impacto de un presunto dron ruso cerca de la frontera con Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha comenzado a investigar un posible impacto de un avión no tripulado ruso cerca de la frontera con Ucrania, según ha hecho saber este viernes en un comunicado. Las autoridades rumanas informan de "fragmentos que podrían proceder de un proyectil (avión no tripulado)" encontrados el jueves por la tarde en una zona agrícola cerca de la ciudad de Braila, a orillas del Danubio. Braila se encuentra a 30 kilómetros del puerto ucraniano de Reni, en el Danubio, constante blanco de ataques rusos. Durante el año pasado, varios drones rusos se estrellaron en suelo rumano en esta región, según DPA. El último incidente conocido fue el 14 de diciembre, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía convocó al embajador ruso. La OTAN asumió que Rusia no tenía intención de atacar la alianza. El portal de noticias rumano MediaFax informó, citando fuentes propias, que el presunto dron se estrelló cerca de una granja a unos 10 kilómetros al sureste de Braila, en tierra entre dos brazos del Danubio. La explosión dejó un cráter de cuatro metros de diámetro.