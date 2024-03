García Pimienta: "Debemos ser valientes y agresivos ante el Barça"

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha asegurado que sus futbolistas deberán ser "valientes y agresivos" este sábado para tener opciones de ganar a domicilio al FC Barcelona, el club en el que el técnico del conjunto canario se formó "como profesional y como persona", por lo que vivirá un partido "muy especial". "Tenemos que ser valientes, tenemos que creernos realmente que si hacemos las cosas bien podemos sacar algo positivo. Si tú te enfrentas a un equipo que es mejor que tú y le respetas mucho y te tiras para atrás, incluso cambias tu manera de jugar, lo normal es que no ganes, porque son mejores que tú y al final te acaban sometiendo. Si somos valientes, tenemos el balón, no cometemos errores, sabemos sufrir los momentos justos, vamos a estar dentro del partido", declaró en rueda de prensa. Además, señaló que los dos equipos tienen "estilos muy parecidos", porque ambos quieren "llegar a portería contraria mediante la posesión del balón". "Aquí fue un partido muy disputado en el que estuvimos muy cerca muy cerca de conseguir algo positivo. El reto es ser nosotros mismos, competirles de tú a tú, y ser valientes, siendo agresivos y sabiendo sufrir cuando nos toque defender. Si somos nosotros mismos tendremos nuestras opciones; si te vienes abajo te pasan por encima y eso sí que no lo podemos permitir", advirtió. "Es un partido muy difícil muy exigente contra un Barça que está en el mejor momento de la temporada, muy vivo en 'Champions' y va a luchar por LaLiga, no me cabe ninguna duda. Muchos jugadores vienen de estar en la selección y pueden tener desgaste, pero da igual quién juegue, porque tienen jugadores de primerísimo nivel", prosiguió. El técnico catalán, exjugador y extécnico de la cantera azulgrana, confesó también que será un "partido muy especial" en Barcelona. "Es la primera vez que me voy a enfrentar allí en Barcelona al Barça. Soy una persona muy agradecida, es el club de mi vida, estuve allí 11 años como jugador, me formé como entrenador durante 17 años. Son 28 años de mi vida. El club me formó como persona, estoy muy agradecido a todo lo que el Barça hizo por mí. Me siento culé", subrayó. Sobre la situación del equipo, García Pimienta apeló a dar "un pasito más" para lograr los objetivos del curso. "Estamos haciendo las cosas muy bien y somos conscientes de que estas últimas nueve jornadas tenemos que dar un pasito más, estar todavía mucho más concentrados en lo que estamos haciendo hasta el momento, porque en el momento que te relajas un poquito, la gente no te perdona, como se ha visto en estos últimos partidos", expresó. Por último, respecto a su futuro aseguró que tiene "muchísima ilusión". "Me veo con mucha energía, con mucha fuerza. Ahora mismo no quiero hablar porque quedan nueve jornadas, y en el mundo del fútbol pasan muchas cosas. Estamos con 37 puntos, 15 por encima del descenso. La temporada está siendo histórica, los jugadores lo están dejando todo con un equipo y un juego muy reconocibles. Me siento con muchísimas fuerzas, muchísimas ganas y muchísima ilusión para estos nueve partidos, espero conseguir muchos más puntos todavía", finalizó.