Fallece Jules Rattankoemar Ajodhia, exvicepresidente de Surinam

San Juan, 29 mar (EFE).- El exvicepresidente de Surinam Jules Rattankoemar Ajodhia, quien ocupó ese cargo durante 10 años en los períodos de 1991-1996 y 2000-2005, falleció este viernes en Paramaribo, a los 79 años.

"El fallecimiento de Jules ha sido una gran conmoción para todos nosotros", afirmó en un comunicado Mahinder Jogi, parlamentario del Partido de Reforma Progresista (VHP, por sus siglas en inglés).

"Habló conmigo a principios de esta semana, así que todavía me resulta difícil asimilar el hecho de que ya no está con nosotros. Es duro, y aunque me doy cuenta de que todo el mundo tiene que irse algún día, sigues queriendo tener gente en tu entorno", declaró Jogi.

El presidente suriamés, Chandrikapersad Santokhi, otorgó el máximo galardón del país a Ajodhia en enero de 2022.

Ajodhia también trabajó en la Fiscalía General, fue comisario de distrito durante años y luego ocupó el cargo de ministro de Justicia y Policía.

"Fue vicepresidente del país durante diez años. También fue líder de la coalición en el Parlamento cuando era parlamentario, profesor en la Universidad Anton de Kom de Surinam y estuvo asociado a numerosas organizaciones", enfatizó Jogi.

Por su parte, Santokhi prometió este viernes una declaración oficial sobre su fallecimiento e informó de que habrá un funeral de Estado para el exvicepresidente. EFE

es/ea/cpy