El Barça quiere apurar sus opciones en LaLiga

Barcelona/Las Palmas, 29 mar (EFE).- El Barcelona recibe este sábado al Las Palmas (21:00 horas/20:00 GMT) con el objetivo de sumar una nueva victoria que le permita apurar sus opciones en LaLiga y mantener sus buenas sensaciones y llegar a la eliminatoria de Liga de Campeones con el PSG en su mejor momento de la temporada.

Desde que Xavi Hernández anunciara que no seguirá en el banquillo azulgrana el curso que viene tras la derrota en el Villarreal (3-5), el Barça ha sumado 20 puntos de 24 posibles en la competición doméstica. Y ante el conjunto canario quiere encadenar su noveno encuentro liguero sin conocer la derrota.

El parón de selecciones ha devuelto a dos titulares del conjunto catalán, el defensa Ronald Araujo y el delantero Robert Lewandowski con pequeñas molestias, aunque ambos estarán a punto para jugar. No así el defensa Andreas Christensen, que no pudo acudir a la convocatoria con Dinamarca por sus problemas en el tendón de Aquiles.

Para cubrir su baja en el eje de la zaga, Xavi ha subido a entrenar al primer equipo al central senegalés del filial Mika Faye, que mañana podría entrar en la convocatoria. Aunque todo parece indicar que Pau Cubarsí e Iñigo Martínez serán quienes formen en el eje de la zaga para dosificar a Araujo.

En la plantilla azulgrana siguen siendo baja el defensa Alejandro Balde y los centrocampistas Frenkie de Jong, Pablo Paez Gavira ‘Gavi’ y Pedro González ‘Pedri’. Así, con muy poco donde elegir en la medular, Xavi apostará de nuevo por un centro del campo formado por Sergi Roberto, Ilkay Gündogan y Fermín López.

Arriba, Joao Félix podría repetir titularidad en banda izquierda, mientras que la duda será quién jugará de inicio de extremo derecho, si Rafael Dias ‘Raphinha’ o Lamine Yamal.

Lewandowski volverá a ser el '9' de referencia. Pero la buena noticia en la delantera azulgrana es que Ferran Torres ya se entrena a pleno rendimiento y mañana recibirá el alta médica para poder entrar en la convocatoria.

La visita del Las Palmas a Montjuic estará marcada por la presencia en el banquillo visitante de Francisco Javier García Pimienta, que vuelve al Barça tras salir del club con la llegada de Joan Laporta a la presidencia.

Y lo hace, además como uno de los entrenadores de moda del fútbol español, haciendo un brillante fútbol que ha permitido a conjunto canario lograr la permanencia virtual con mucha distancia sobre el descenso, pese a su reciente mala racha de resultados: dos empates y tres derrotas.

El cuadro insular ha encajado en sus últimos cinco partidos el mismo número de goles que en los quince anteriores, lo que ha emborronado una trayectoria que le invitaba incluso a soñar con alcanzar la sexta plaza europea.

El duelo tiene muchos atractivos sobre el verde, pues se medirán los dos equipos con mayor posesión de balón de LaLiga EA Sports: un 65 por ciento para el Barça y un 61 por ciento por parte del Las Palmas. Y también habrá varios exjugadores del conjunto azulgrana, como Mika Mármol, Marc Cardona, Munir o Sandro,

En el conjunto amarillo no podrá jugar el mexicano Julián Araujo por doble motivo: está cedido por el Barcelona y una cláusula lo impide, pero además ha vuelto lesionado de su reciente participación con la selección azteca y podría perderse varios partidos más por ese motivo.

Su posición en el lateral derecho la ocupará Álex Suárez, una vez que Saúl Coco reaparecerá en el centro de la zaga después de cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Por otra parte, sí estará disponible Alberto Moleiro tras recuperarse de unas molestias musculares que le hicieron abandonar la selección española sub-21, aunque Pimienta podría reservar para la segunda parte al tinerfeño, al que siempre se ha vinculado como posible fichaje del Barcelona, siguiendo los pasos de Pedri.

En el centro del campo, con puestos fijos para Javi Muñoz y Kirian Rodríguez, la duda está en el tercer integrante del triángulo, para el que optan el argentino Maxi Perrone, el francés Enzo Loiodice y el sevillano José Campaña.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Sergi Roberto, Gündogan, Fermín; Raphinha, Joao Félix y Lewandowski.

Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Perrone, Kirian; Marc Cardona, Munir y Sandro.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité balear).

Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys.

Horario: 21:00h (20:00 GMT).

....................................................................

Posiciones: Barcelona, 2º (64 ptos.); Las Palmas, 11º (37 ptos.)

El protagonista: De nuevo en un momento dulce como goleador, Robert Lewandowski ya ha marcado a 18 de los 22 de LaLiga, pero el Las Palmas todavía no se encuentra entre sus víctimas. Este sábado tendrá una motivación añadida ante el conjunto insular.

El dato: La última vez que el Las Palmas puntuó a domicilio ante el Barcelona fue hace 22 años, y curiosamente ocurrió un 30 de marzo: 1-1, con goles de Luis Enrique y Orlando Suárez.

Las frases:

Xavi: "El de mañana es un partido muy trascendente para seguir luchando por LaLiga".

García Pimienta: "Soy culé, el Barça es el club de mi vida y le estoy muy agradecido".

Sant Joan Despí (Barcelona), 29 mar (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el partido de este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys contra el Las Palmas será "muy trascendente para seguir luchando" por el título de LaLiga EA Sports.

"A veces nos cuesta arrancar estos partidos. Les he dicho (a los jugadores) que se olviden de la selección. Volvemos a estar aquí y hay dos títulos en juego. Hasta ahora, habíamos competido de manera excelente, a ratos brillante. Ojalá podamos dar continuidad a esta dinámica positiva", afirmó.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el entrenador catalán aseguró que el Las Palmas es "un rival que juega muy bien al fútbol", cuenta con "futbolistas técnicamente bien dotados" y practica "un estilo muy parecido" al del Barça.

"Nos costará sacarles la pelota, pero tenemos que hacerlo para ser protagonistas ante un rival que tiene poco que perder", añadió Xavi, quien explicó que el defensa Andreas Christensen sigue "con molestias en los Aquiles y seguramente mañana no podrá estar" en la convocatoria, si bien corroboró que los internacionales "han vuelto bien".

El técnico egarense explicó que el dolor en la rodilla izquierda que obligó al portero Marc-André ter Stegen a ser atendido en el entrenamiento de este viernes fue "un susto", y desveló que el partido de este sábado será "el retorno definitivo" del delantero Ferran Torres.

Xavi señaló que "mañana no sería el día para dar descanso a los futbolistas" y celebró el parón competitivo de la semana que viene porque "es positivo" para entrenar con más intensidad y "preparar bien" la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

El técnico del Barcelona elogió al delantero Lamine Yamal del que dijo que "está digiriendo muy bien" todo lo que le está pasando. "Es una persona madura y responsable. Lo veo con más humildad que nunca. Es un futbolista diferente y diferencial, marcado para marcar una época en el fútbol mundial", apostilló.

Xavi destacó la complicidad entre el delantero Robert Lewandowski, del que dijo que es "un líder nato" que está "en un gran momento de forma", y el centrocampista Ilkay Gündogan, del que remarcó la "pausa" y "experiencia" que aporta al equipo. "Ha sido diferencial en muchos partidos con sus goles y asistencias", subrayó sobre el alemán.

Al ser preguntado por si es cierto que ha denunciado a dos periodistas por haber atentado contra su honor, el técnico respondió: "No me había pasado nunca. Entiendo la crítica, pero hasta cierto punto. Lo que no voy a tolerar es la mentira y la situación de inventarse cosas. Es el momento de decir que basta".

Finalmente, Xavi se mostró "agradecido" con las declaraciones públicas del presidente Joan Laporta para que continúe el curso que viene, pero aseguró que esto "no varía nada" su decisión de abandonar el cargo a final de temporada.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 mar (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, ha pedido a sus jugadores que sean "valientes" y crean que es posible "sacar algo positivo" en la visita de este sábado al FC Barcelona, un partido que será "muy especial" para él, como ha reconocido, por su dilatada etapa en el club azulgrana.

El técnico barcelonés es consciente de que se medirán a un rival "de primer nivel", pese a que algunos de sus futbolistas puedan acusar cierto cansancio por los recientes partidos internacionales, pero que está "en su mejor momento de la temporada, muy vivo en Champions y que va a luchar por la Liga", según ha relatado este viernes en rueda de prensa.

Pimienta está "muy agradecido" al club azulgrana, donde estuvo 28 años, once como jugador y diecisiete como entrenador -tres de ellos con el filial Barcelona B-, y regresará sin rencor, pese a que fue descartado en su día por Joan Laporta, presidente del club.

"Allí me formé como entrenador, jugador y persona, soy culé, pero ahora mismo estoy en la UD Las Palmas, en Primera División, y he conseguido algo muy difícil como el ascenso con un equipo y un sistema reconocible. Evidentemente, el partido de mañana será muy especial para mí, pero quiero que a Las Palmas le vaya bien y que gane todos los partidos", subrayó.

Pimienta admite que después de dos empates y tres derrotas, el equipo amarillo atraviesa "por un momento malo de resultados", con muchos goles encajados, y han trabajado para mejorar ese aspecto "a nivel de campo y vídeo".

El entrenador del conjunto grancanario acepta que se cometan errores "porque somos humanos", pero quiere evitar que ocurra algo parecido a la visita al Atlético de Madrid, donde cayeron por un contundente 5-0 tras cometer dos fallos iniciales que facilitaron la goleada de los rojiblancos.