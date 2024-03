Carlos III recuerda lo importante que es el apoyo a los seres queridos en su discurso del Jueves Santo

Están siendo unos momentos delicados para la Familia Real Británica. Desde que se hiciera pública la intervención quirúrgica a la que se sometió Carlos III de Inglaterra, se les ha puesto en el punto de mira y el caso de Kate Middleton tampoco ha sido una excepción. Con motivo de la Semana Santa, a pesar de no poder acudir a las celebraciones, el rey ha grabado un discurso que se reproducirá durante el acto religioso del jueves que tendrá lugar en la catedral de Worcester. A pesar de no conocerse todavía el contenido completo del discurso, se han publicado extractos en los que se puede ver a qué aspectos da el rey prioridad en estos momentos: "Nos necesitamos mucho y obtenemos mucho bien de quienes nos tienden la mano de la amistad, especialmente en tiempos difíciles". Estas palabras pueden relacionarse con la importancia del apoyo de amigos y familiares en caso de enfermedad, situación que vive él mismo en primera persona y su nuera, Kate Middleton. Debido a que no podrá acudir a los oficios, será la reina Camila quien se encargue de cumplir con las funciones de representante del rey. Esta Semana Santa estará muy influida por la ausencia de miembros de la familia real británica, un año que quedará marcado para siempre en la historia del país aunque si está prevista la asistencia de Carlos III en la misa de Pascua que tendrá lugar en la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor.