Alerta del C.Europa por la expulsión de Rusia del corresponsal de El Mundo Xavier Colás

París, 29 mar (EFE).- La Plataforma del Consejo de Europa para la Seguridad de los Periodistas publica este viernes una alerta por la expulsión de Rusia del corresponsal del diario español El Mundo en Moscú, Xavier Colás, que ya había sido objeto de presiones por las autoridades de ese país.

En su breve informe sobre el caso, este organismo vinculado al Consejo de Europa explica que las autoridades rusas se negaron a renovar el visado a Colás el pasado día 21, que llevaba 12 años en su puesto en Moscú, y le dieron 24 horas para abandonar el país.

La reacción del periodista fue decir que no se arrepentía de sus coberturas y que simplemente "había hecho (su) trabajo": "He contado lo que está ocurriendo, he hablado con gente que sufre a causa de lo que está ocurriendo y he explicado quién es el responsable de lo que está ocurriendo".

Recientemente, estuvo dando cuenta de las elecciones presidenciales, ganadas sin sorpresas por Vladímir Putin, al que había dedicado un libro que publicó en febrero, "Putinistán", en el que contaba sus 12 años de trabajo en Rusia y el aumento del autoritarismo.

Los autores de la alerta señalan que hace unos meses la policía acudió al apartamento de Colás para advertirle de que no cubriera las protestas de las viudas de soldados rusos.

También que Rusia ha endurecido las condiciones de concesión de visados y las acreditaciones para los corresponsales extranjeros desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Eso se traduce en la necesidad de renovarlos cada tres meses, en lugar de cada año y en algunas ocasiones los periodistas no han conseguido obtener las autorizaciones para seguir trabajando allí.

La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas, asociada al Consejo de Europa, está formada por una quincena de ONG de defensa de los profesionales de la información, entre las que están la Federación Europea de Periodistas o Reporteros sin Fronteras.

Aunque Rusia fue expulsada del Consejo de Europa en marzo de 2022 en reacción a la invasión de Ucrania, estos expertos decidieron seguir publicando informaciones sobre la situación de la libertad de prensa y de los derechos de los periodistas allí. EFE

