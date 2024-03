Una comisión de la Knesset aprueba un proyecto que permite encarcelar a niños de doce años por "terrorismo"

Una comisión del Parlamento de Israel ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que contempla que los niños de entre doce y catorce años imputados por "terrorismo" puedan ser enviados a prisión, igual que en los casos en los que los acusados son mayores de edad. La decisión ha sido adoptada por la comisión de Constitución Ley y Justicia de la Knesset, que da así 'luz verde' a la propuesta de que los menores de esta edad sospechosos de asesinato o intento de asesinato en casos de "terrorismo" sufran las mismas condiciones de detención que los adultos. La votación ha estado marcada por la polémica después de que un representante de una organización contra la detención infantil fuera retirada de la sala tras no responder una pregunta sobre posible financiación extranjera, según ha informado el diario 'Haaretz'. Asimismo, ha tenido lugar un debate después de que dos parlamentarios --entre ellos Ofer Cassif, del partido Hadash Taal-- afirmaran que la votación no podía tener lugar si no se daba permiso a realizar preguntas, tras lo que se ha ordenado que sean retirados de la sala. Cassif fue recientemente objetivo de un intento de expulsión por respaldar públicamente la petición presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidiendo medidas provisionales para proteger a los palestinos de un "genocidio" en la Franja de Gaza. El proyecto ha sido presentado en el marco del aumento de las operaciones de las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, en paralelo a la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, tras los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí.