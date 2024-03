Socialistas y conservadores portugueses acuerdan presidir la Asamblea de manera rotatoria esta legislatura

El Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Socialista (PS) de Portugal han acordado este miércoles presidir la Asamblea de manera rotatoria durante los próximos cuatro años, poniendo así fin al bloqueo que se había instaurado, después de que en la víspera la ultraderecha Chega no apoyara a los conservadores. El líder parlamentario del PSD, Joaquim Miranda Sarmento, ha confirmado lo que varios medios portugueses habían adelantado poco antes, que José Pedro Aguiar-Branco presidirá la cámara estos dos primeros años y después será reemplazado por un diputado socialista, previsiblemente Francisco Assis. Miranda Sarmento ha señalado que era "necesario superar este impasse por el bien de los portugueses" y ha destacado el acuerdo como una solución del compromiso entre los dos partidos mayoritarios. Aguiar-Branco, ha dicho, cumplirá su mandato al frente de la Asamblea hasta septiembre de 2026. La propuesta ha corrido a cargo del Partido Socialista, ha dicho el jefe de su bancada en el Parlamento, Eurico Brilhante Dias, quien ha señalado que se trata tan solo de un "compromiso institucional sin nada programático" que buscaba acabar con el colapso que estaba "degradando" la imagen de las instituciones. Por su parte, el líder de Chega, André Ventura, ha criticado el acuerdo y ha reprochado que el líder del PSD, Luís Montenegro, haya optado por alcanzar un "acuerdo a la izquierda" a pesar de que después de mucho tiempo el Parlamento portugueses cuenta con una mayoría de derechas. "El PSD ha escogido compañía, ahora tiene que gobernar con ella (...) En un Parlamento donde hay una mayoría de derechas, eso es simbólico, que el PSD busque con el PS los acuerdos de gobernación", ha protestado el líder de la ultraderecha. "Chega liderará la oposición. Parece evidente que solo habrá un partido en la oposición y ese es Chega", ha continuado un Ventura, que no ha respondido si su partido votará en contra de los presupuestos. Quien también ha expresado su malestar por este arreglo entre los dos partidos mayoritarios de la Asamblea ha sido el líder de los liberales, Rui Rocha, pero por motivos muy diferentes a los esgrimidos por la ultraderecha. La "infantilidad" de Ventura, ha dicho, ha provocado el regreso de los socialistas a órganos de poder. Rocha ha lamentado que en la víspera, Chega boicoteará la elección en primera votación de Aguiar-Branco tal y como estaba previsto. "Una cosa está clara, no se puede confiar en irresponsables", ha dicho de Ventura. En la víspera, el diputado y exministro de Defensa Aguiar-Branco se quedó de manera sorpresiva sin los votos necesarios para presidir de la Asamblea, a pesar de que el acuerdo con Chega parecía claro. Sin embargo, Ventura justificó la decisión de su partido por el supuesto agravio que habían recibido por parte del PSD. Hasta tres votaciones resultaron fallidas en la jornada de este martes, cuando arrancaba una nueva legislatura que desde el principio ha dejado constancia de la inestabilidad que se le había venido presumiendo debido al ajustado resultado de las pasadas elecciones, en las que tanto PSD como PS se quedaron muy lejos de la mayoría absoluta que conceden 116 de los 230 que conforman la Asamblea.