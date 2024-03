Samsung lanza una nueva versión de la Galaxy tab S6 Lite, que incorpora un procesador más potente y One UI 6.1

Samsung ha lanzado un nuevo modelo de la tableta Galaxy Tab S6 Lite (2024), con la que ofrece más potencia gracias a su procesador de ocho núcleos capaz de alcanzar velocidades de hasta 2,4GHz y nuevas capacidades con el sistema operativo One UI 6.1, basado en Android 14. Inicialmente, la compañía tecnológica coreana presentó Galaxy Tab S6 Lite en el año 2020, como una opción más asequible que los usuarios pudiesen utilizar para llevar a cabo tanto tareas laborales como de ocio. Más tarde, en 2022, Samsung ofreció una versión actualizada del dispositivo. Ahora, Samsung ha anunciado el relanzamiento de esta tableta con el nuevo modelo Galaxy Tab S6 Lite (2024) que, aunque mantiene la mayoría de sus características de 'hardware', incluye más potencia gracias a su nuevo procesador y funciones actualizadas con la incorporación del sistema operativo One UI 6.1. Tal y como ha subrayado la compañía en un comunicado en su web, se trata de una tableta "elegante" ideada para llevar a cabo cualquier actividad ya sea a la hora de trabajar o con acciones más creativas. De hecho, ha señalado que está diseñada para "maximizar la inspiración, las ideas y la productividad", todo ello enfocado a usuarios estudiantes, jóvenes profesionales y familias. En este sentido, entre las novedades de este nuevo modelo, la Galaxy Tab S6 Lite (2024) incluye un procesador de ocho núcleos (cuatro a 2,4GHz + cuatro a 2,0GHz). Así, ofrece más potencia y rendimiento que el procesador de la versión inicial, que contaba cuatro núcleos a 2,3GHz y otros cuatro a 1,7GHz, y que el procesador de la versión de 2022, que ofrecía cuatro núcleos a 2,3 GHz y cuatro más a 1,8GHz. Con ello, Samsung ha señalado que los usuarios podrán experimentar una "multitarea más eficiente", ya que la tableta es capaz de gestionar el funcionamiento de diversas aplicaciones al mismo tiempo "sin esfuerzo". Asimismo, también destaca la implementación de Android 14 en el sistema operativo, incluyendo las capacidades de One UI 6.1 de forma predeterminada, tal y como detalla la compañía en la página web de irlanda. Esta actualización supone un avance ya que, hasta ahora, los modelos anteriores ofrecían One UI 2 de base. De esta forma, la nueva Galaxy Tab S6 Lite (2024) podrá disponer de las nuevas funciones de Inteligencia Artificial (IA) Galaxy AI que se incluyen en este sistema operativo. Además, otro de los aspectos que ha resaltado Samsung es que la tableta incluye el S Pen de alta precisión, que ha sido diseñado por la compañía de forma específica para aumentar la comodidad de agarre, incluso en periodos largos de uso. Con este complemento, los usuarios podrán escribir, anotar ideas en documentos, dibujar, hacer bocetos o simplemente navegar por la tableta. Así, tal y como ha detallado la tecnológica, no será necesario desbloquear el dispositivo para utilizar el S Pen, así como tampoco se necesita un cargador independiente, ya que se recarga cuando está unido de forma magnética a la tableta. Siguiendo esta línea, Galaxy Tab S6 Lite (2024) también ofrece compatibilidad con otros dispositivos Galaxy, incluidos los Galaxy Buds FE. De esta forma, Samsung ha puesto en valor que los usuarios puedan "ampliar su creatividad gracias al ecosistema Galaxy". Por otra parte, la nueva versión mantiene las especificaciones y características de los modelos anteriores. Es decir, en cuanto a su diseño, también dispone de una pantalla TFT de 10,4 pulgadas junto con un cuerpo de acabado metálico, en este caso, en el color gris, rosa o verde. Igualmente, su configuración es de 4GB de memoria RAM, junto con un almacenamiento interno de 64GB o 128GB, ampliables a 1TB. También ofrece conectividad WiFi y hay disponibilidad de una versión con conexión 4G. En cuanto a su batería, dispone de una potencia de 7.040 mAh con una autonomía de hasta 14 horas de reproducción de vídeo ininterrumpida. Por otra parte, integra una cámara frontal de 5MP y una trasera de 8MP y, respecto al sonido, también incluye los altavoces duales de la marca AKG y sonido envolvente Dolby Atmos 3D. Con todo ello, la nueva versión de la tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite se pondrá a disposición de los usuarios desde este jueves 28 de marzo, aunque la compañía no ha especificado el precio.