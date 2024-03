Montero se solidariza con Vinicius: "Aunque no esa generalizado, un solo grito en el campo es señal de alerta"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha solidarizado con el futbolista Vinícius Junior que ha expresado su malestar por los insultos racistas recibidos en los campos de fútbol. "Me parece muy bien que se exprese", ha argumentado Montero para quien, "aunque no sean comportamientos generalizados, un solo grito en el campo contra una persona por su color de piel tiene que ser motivo de alerta, motivo de alarma y tiene que tener la respuesta contundente del conjunto de la sociedad". Asimismo, la vicepresidenta ha valorado especialmente que en que el mundo deportivo en general se "esté alzando la voz de manera importante" ante este tipo de comportamiento que, aunque "sean anecdóticos", ante "los valores que representa el deporte no debería de tener cabida ningún tipo de afirmación, de grito en los que se ponga de manifiesto el color de la piel, la raza de una persona o cualquier otra cuestión que tenga que ver con una discriminación que en el siglo XXI". En su opinión, estos comportamientos racistas son "un aviso de la ultraderecha, la derecha y de aquellos que fomentan conductas de odio".