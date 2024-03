Migrantes rechazan el apoyo de 110 dólares de México para ser deportados a sus países

Juan Manuel Blanco

Villa Comaltitlán (México), 27 mar (EFE).- Migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia, que forman parte del ‘Viacrucis migrante’ que transita del sur de México hacia la capital del país, rechazaron este miércoles querer retornar a sus países y recibir los 110 dólares mensuales que ofrece el Gobierno mexicano como parte de una estrategia para frenar la migración.

“Con todo respeto al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a las distinguidas autoridades, quisiera saber: ¿cuánto significa 110 dólares?”, expresó Francelí, un migrante ecuatoriano que junto a unos 3.000 indocumentados avanza en la caravana desde el pasado lunes.

El indocumentado expuso que es más importante que se les ayude en este ‘Viacrucis migrante’ para evitar los peligros que atraviesan en las horas de camino y en su paso por los pueblos pues esos 110 dólares de apoyo, señaló, son “una humillación”.

“No nos ayuda, con este maltrato y mejor, no. (¿Por qué) no nos da un permiso? no lo queremos pagado, sino costearlo a como dé lugar”, dijo.

Aseguró que regresar a Ecuador no es una opción ni para él ni para otros compañeros originarios de Honduras, Guatemala, Salvador, Colombia y Venezuela.

Francelí reconoció los programas para migrantes que está otorgando Estados Unidos al tiempo que reprochó la actitud que está tomando México al regresar a quienes están en la frontera norte al sur del país.

Un migrante colombiano, que omitió dar su nombre, dijo que tampoco está de acuerdo con el apoyo del Gobierno mexicano y aseveró que lo único que quieren es que los dejen trabajar y seguir adelante para llegar a su destino.

“Eso (los 110 dólares) no alcanza para nada. En Colombia, ganaba el sueldo mínimo que es de 1.100.000 (pesos colombianos, unos 286 dólares). (El presidente Gustavo) Petro, le subió (el precio a) todo, lo que es el azúcar, la canasta básica, por eso salimos de allá”, dijo.

Yeison Viña Mil, un migrante de Venezuela y que vivió cinco años en Colombia, dijo que es lamentable que el Gobierno colombiano haya firmado este acuerdo, porque se debió haber tomado en cuenta a las personas más pobres como, por ejemplo, la gente del barrio y del campo.

Señaló que en Colombia 110 dólares sirven para comprar, a lo mucho, una libra de carne, un pollo y una libra de arroz.

“Porque allá en Colombia hasta para respirar se tiene que pagar ¿sí me entiende?. El arriendo (la renta de vivienda) está por las nubes, los servicios (son) demasiado caros”, aseveró.

Por ello pidió a López Obrador que haga un contrato con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, para que puedan ingresar a ese país, “porque allá se gana más y el dólar está por encima de todo”

Lizbeth Durán, de Venezuela, refirió que con 110 dólares no se vive en Venezuela, porque las cosas están demasiado caras y sólo regresaría a su país si Nicolás Maduro dejara la presidencia.

“110 dólares no nos alcanzaría, en vez de retornarnos, que (México) nos apoye y no apoye al Gobierno de Venezuela, porque estamos viviendo en un comunismo”, lamentó.

El grupo de indocumentados avanza mientras crece la tensión por las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México, donde la migración irregular detectada por el Gobierno mexicano subió un 77 % en 2023 hasta superar las 782.000 personas. EFE

