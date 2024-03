López Obrador reprocha al NY Times no haberse “disculpado” por vincularlo al narcotráfico

Ciudad de México, 27 mar (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reprochó este miércoles al periódico The New York Times no haberse "disculpado" por un reportaje que lo vinculaba con el narcotráfico.

"¿Ustedes creen que un periódico serio como el The New York Times, si lo fuese, no tendría que haber ofrecido una disculpa?", se preguntó en su conferencia de prensa diaria.

La periodista Natalie Kitroeff, de quien López Obrador mostró su número de teléfono, escribió un reportaje en ese medio acerca de una investigación, ahora cerrada, que hizo Washington sobre presuntos sobornos que recibió la campaña presidencial de López Obrador en 2018, incluyendo a sus hijos, del Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Zetas.

Acusó al periódico de "orquestar o participar" en la "campaña de narcopresidente" y lo vinculó con una estrategia en su contra, también relacionada con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

"(El periódico) es parte de una guerra sucia de miles de millones de mensajes falsos automatizados en redes sociales", consideró López Obrador.

Además, también criticó que, después de la entrevista que ofreció el domingo pasado para el programa '60 Minutos', de la cadena estadounidense CBS, sus adversarios "sacaron" fotografías de él con Consuelo Loera, la madre de Joaquín el 'Chapo' Guzmán.

"Ahora que me entrevistaron, dije 'nunca me he reunido con miembros del crimen organizado, nunca'. ¿Y qué creen que sacaron estas personas? La foto donde estoy con la mamá, que falleció, de Joaquín Guzmán", explicó.

Aun así, agradeció a la ciudadanía mexicana que "siga apoyando" su proyecto y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Me hinco ante el pueblo de México y me quito el sombrero porque, con toda esta campaña, la gente sigue apoyándonos", opinó.

Por esto, aseguró que sus contrarios están en una "situación lamentable" pues "en política, esto también para los jóvenes, se pueden hacer muchas cosas, pero procuren no hacer el ridículo". EFE

esr/csr/psh

(foto)