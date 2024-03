Las lluvias continuarán hasta el Lunes de Pascua y habrá altibajos en las temperaturas, frías para la época

El impacto de la borrasca 'Nelson' dejará lluvias desde este miércoles hasta el Lunes de Pascua en prácticamente toda la Península, según ha señalado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha añadido que esta décimocuarta borrasca con gran impacto de la temporada va a dejar también fuertes rachas de viento, mal estado de la mar y nevadas en las montañas. Del Campo ha precisado que estas lluvias serán menos probables e intensas en el área mediterránea y en Baleares y más abundantes en el oeste y franja central peninsular. También se esperan precipitaciones en el norte de las islas de Canarias. Además, ha señalado que "las temperaturas sufrirán altibajos al paso de los diversos sistemas frontales, pero en general serán frías para esta época del año en el oeste peninsular y más templadas en el mediterráneo, aunque también bajarán por allí durante el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección". Por días, ha detallado que este miércoles se esperan cielos muy nubosos con lluvias casi generalizadas, que serán más abundantes en el tercio oeste peninsular, donde pueden ser fuertes y persistentes. Asimismo, la cota de nieve se situará en torno a 800 a 1.200 metros en el oeste y subirá a 1.800 metros en el este, mientras que los termómetros se recuperarán. Del Campo ha indicado que habrá rachas fuertes o muy fuertes de viento en la mayor parte de la Península, "rachas que en puntos del sureste podrían superar los 90 kilómetros por hora (km/h)". Los frentes asociados a la borrasca 'Nelson' "barrerán" España durante el Jueves Santo, según el portavoz, que explica que las precipitaciones serán generalizadas y abundantes en la mitad oeste de la Península, su franja central y el entorno del Pirineo Aragonés, mientras que en el sur de Galicia, oeste y sur de Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía las lluvias serán persistentes y podrán ir acompañadas de tormenta. En Canarias, especialmente en La Palma, también se podrían registrar precipitaciones por la llegada de un frente al archipiélago. Por el contrario, no se prevén precipitaciones en las regiones mediterráneas del Levante y en Baleares. Asimismo, la cota de nieve se situará entre unos 800 a 1.000 metros en el norte y por encima de 2.000 metros en el este. En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros subirán en todo el país excepto en el noroeste de la Península. En ese sentido, el portavoz ha explicado que "en el interior de Galicia apenas registrará más de 10ºC de máxima mientras que el área mediterránea alcanzará o superará los 20ºC". Se esperan vientos con fuerza en buena parte del territorio para este día, con el temporal marítimo importante en Galicia y comunidades cantábricas, donde las olas alcanzarán hasta 5 ó 6 metros. Para el Viernes Santo, Del Campo espera que los frentes asociados a la borrasca 'Nelson' dejen cielos muy nubosos, con lluvias prácticamente en toda la Península que podrían estar acompañadas de tormenta. Las más abundantes se darán en el oeste y centro peninsular, sobre todo en el entorno del Sistema Central y oeste de Andalucía, y también en el Cantábrico Oriental y Pirineo Aragones. El portavoz de AEMET no descarta que, aunque con baja probabilidad, el área mediterránea pueda registrar algunas lluvias, que serían débiles, dispersas y en forma de barro por la presencia del polvo en suspensión. En Canarias también continuarán las lluvias, sobre todo en el norte de las islas. En cuanto a la nieve, la cota estará entre los 800 y 1.000 metros en la mitad norte y 1.400 metros en el sur. Los vientos soplarán con fuerza, tendiendo a amainar en amplias zonas, y el temporal marítimo importante continuará en el norte de Galicia y el Cantábrico. "IMPORTANTE CONTRASTE TÉRMICO" PARA EL VIERNES SANTO Del Campo ha destacado que para este día está previsto "un importante contraste térmico", con muchas capitales de Castilla y León por debajo de los 10ºC de máxima y puntos del Valle del Ebro y también en zonas del Levante y de Baleares que podrán superar los 24ºC. Así, los termómetros se alzarán claramente en el Tercio Oriental de la península y en Baleares, pero bajarán en la franja central peninsular y zonas de la mitad oeste. Los cielos continuarán cubiertos durante el Sábado Santo, cuando seguirán las "precipitaciones casi generalizadas", según Del Campo. El oeste y la franja central peninsular tendrá las lluvias más abundantes, que serán más intensas en el entorno del sistema central --es decir, sur de Castilla y León o norte de Extremadura-- y Andalucía -- Valle del Guadalquivir-- y en el sur, a orillas del Mediterráneo. Otro día más, las precipitaciones menos probables y más dispersas estarán en el área del Levante y en Baleares. Además, seguirán las lluvias en el norte de Canarias, aunque con tendencia a disminuir. Por otro lado, nevará en las montañas del centro y de la mitad norte, además de en Sierra Nevada. El portavoz de AEMET prevé que los termómetros bajen "notablemente" en el tercio oriental peninsular, especialmente en áreas de interior de esa zona y también en Baleares, y que se mantengan sin cambios o ligeras subidas en el resto del país. Así, amplias regiones del interior de la Península registrarán máximas de 15ºC o menos y la costa mediterránea estará entre los 18 y los 20ºC. Los vientos soplarán fuertes en puntos del sur y este de la Oenínsula. Un día más, el Domingo de Resurrección será "una jornada lluviosa en prácticamente toda la Península", con las precipitaciones más abundantes en el entorno de los Pirineos, zona centro y Andalucía central y oriental, así como en el área mediterránea andaluza. Lloverá en el norte de las islas canarias y las regiones mediterráneas y en Baleares también podrían registrarse precipitaciones, más débil que en el resto del territorio. Además, nevará de nuevo en las montañas. Del Campo espera que los termómetros no varíen demasiado en este día, con temperaturas bajando en el tercio oriental de la Península. El Lunes de Pascua volverá a estar marcado por el paso de sistemas frontales. Las lluvias serán menos abundantes y más dispersas que en días anteriores, aunque podrían afectar a buena parte del oeste y franja central peninsular. Del Campo prevé que probablemente llueva en el norte de las islas canarias de mayor relieve, pero que las precipitaciones "no lleguen ya ni al Mediterráneo ni a Baleares". Mientras, continuarán las nevadas en las montañas. De cara a la próxima semana, el portavoz de AEMET espera que sigan llegando a España frentes asociados a borrascas atlánticas, pero que las lluvias sean "menos abundantes y más dispersas que las que se van a registrar estos días de Semana Santa". De este modo, las lluvias quedarán acotadas a la mitad occidental peninsular y a puntos del Cantábrico, y no se espera que lleguen al Mediterráneo. Además, los termómetros se irán recuperando y puede que para mediados de semana buena parte del país alcance o supere los 20ºC grados e incluso los 25ºC en el Guadalquivir. IMPORTANTES LLUVIAS DE MÁS DE 200 L/M2 Según la predicción de eltiempo.es, hasta el domingo los acumulados más importantes de precipitaciones se darán en el oeste Andalucía, sobre todo en Sierra Morena y Grazalema, con más de 200 litros por metro cuadrado (l/m2), así como en el norte de Cáceres con más de 170 l/m2, en el oeste de Galicia con más de 100 l/m2, y en la cara sur de Pirineos con más de 130 l/m2. El portal añade que, aunque las nevadas se debilitarán a partir del miércoles, seguirán acumulándose centímetros hasta el Domingo de Resurrección. Así, en puntos de Pirineos podrían sumar un total de más de 80 centímetros de nieve nueva, en la Cantábrica más occidental podrían superar los 50 centímetros de nieve y en el sistema Central, casi 60 centímetros. También en las sierras del sureste peninsular se esperan nevadas: más de 50 centímetros previstos en Sierra Nevada.