De la Fuente: "Siento vergüenza por los pitos a Morata, me duele en el alma"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente reconoció la "rabia" por no haber podido sacar la victoria en el amistoso de este martes ante Brasil y destacó la "actuación brillantísima" de Lamine Yamal, aunque también lamentó los pitos a Álvaro Morata, que le duelen "en el alma" y por los que sintió "vergüenza". "Da rabia no ganar porque creo que hemos sido muy superiores y hemos dado una gran sensación de equipo, ambición y de competir, pero también sacamos la lectura positiva de saber que en la alta competición esos detalles determinan a veces. Hemos aprendido mucho y hemos sacado conclusiones muy positivas, el equipo va creciendo y dando sensación de que puede llegar muy lejos", señaló De la Fuente en rueda de prensa. El único pero fueron seguramente los pitos recibidos por Morata y que criticó el riojano. "Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador, al capitán, que es un referente y un ejemplo, siento vergüenza", aseveró. El técnico sabe que "ha sido una minoría, que son los que otras veces insulta" y que "siempre hay gente que da la nota". "El estadio ha tenido un comportamiento fantástico, hemos disfrutado muchísimo de un espectáculo fantástico", admitió. De todos modos, pidió para "todos un ejercicio de autocrítica". "Es trabajo de todos el educar en el sentimiento nacional y de apoyo a la selección. Donde vamos nos reciben fantásticamente, siempre hay algún torpe que mete la pata, pero vuestro trabajo (a los periodistas) es educar que esta es la selección de todos y que los colores de los clubes hay que dejarlos aparte", sentenció. Por otro lado, elogió la "actuación brillantísima" de Lamine Yamal, aunque sabe que debe ser "prudente". "Nos hemos dado cuenta de lo que puede hacer. Es inteligentísimo, sabe administrar estas actuaciones y le pedimos que siga siendo como es, pero siempre pensando que ese talento lo debe poner al servicio del equipo como además lo hace de una manera fantástica", remarcó. "Tenemos jugadores de un nivel 'top' mundial que hacen que este equipo nos ilusione. Tenemos un potencial muy bonito y lucen más siempre los atacante, pero a ellos les hacen buenos los de atrás", añadió De la Fuente, que también alabó el buen partido de Dani Olmo. "Le conozco desde hace muchísimos años y sé dónde se le puede sacar mucho rendimiento. Creo que en esa posición de '10' es de los 3, 4 mejores mediapuntas del mundo, pero es que también puede jugar en banda y a un nivel muy alto", detalló. El de Haro tampoco le dio importancia al error de Unai Simón que supuso el 2-1 y dio vida a Brasil. "Es de los mejores porteros del mundo y hace lo que le decimos que haga, que es lo que nos ha dado éxito y beneficios en el 99,9 por ciento de las jugadas. No le damos ninguna importancia, nos hizo campeones en junio parando dos penaltis en la Liga de Naciones", expresó. Finalmente, en un partido donde no fue "fácil controlar las emociones" y donde hubo "un ambiente muy 'caliente'", el seleccionador eludió cualquier polémico con su rival pese a varias tensiones entre los banquillos. "Todo el partido ha sido muy vibrante. Son cosas del fútbol, se conocían casi todos y algunos van a entrenar juntos", zanjó.