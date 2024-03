(Crónica) Polonia, Georgia y Ucrania consiguen los últimos billetes para la Eurocopa 2024

Las selecciones de Polonia y de Georgia, tras superar respectivamente en la tanda de penaltis a Gales (0-0, 4-5 p.) y a Grecia (0-0, 4-2 p.); y la de Ucrania, que remontó a Islandia en el 'exilio' de Breslavia (2-1); se han clasificado este martes para la Eurocopa 2024, completando la lista de 24 países que participarán en la cita que se celebrará del 14 de junio al 14 de julio en Alemania. En el Cardiff City Stadium, donde se decidió el vencedor de la final de la Ruta A -que quedará encuadrado en el peligrosísimo Grupo D junto a Países Bajos, Austria y Francia-, ninguno de los dos combinados arriesgó en exceso, aunque fue el cuadro británico el que gozó de las mejores ocasiones. Primero, con un balón al fondo de las mallas de Ben Davis al filo del descanso anulado por fuera de juego, y luego en un cabezazo de Kieffer Moore que obligó a la estirada de Wojciech Szczesny. Mientras, los compatriotas de Robert Lewandowski no conseguían generar acciones de peligro. Así, todo se encaminó hacia la prórroga, donde las llegadas al área rival se sucedieron sin que se moviese el marcador. Los penaltis tuvieron que dictar sentencia; Desde Lewandowski, que inauguró la tanda, todos los lanzadores fueron anotando hasta el quinto y definitivo de Daniel James, que se encontró con un Szczesny salvador. Polonia estará en su quinta Eurocopa. En la resolución de la Ruta C en el Dinamo Arena de Tiflis, Georgia, dirigida por el francés Willy Sagnol, hizo historia al meterse por primera vez en la fase final de un torneo continental, todo tras sorprender en la tanda de penaltis a Grecia, campeona de Europa en 2004 pero que no pisa una Eurocopa desde 2012. El guardameta del Valencia Giorgi Mamardashvili se erigió en héroe de los georgianos al detener el primero de los lanzamientos de los helenos, a cargo de Anastasios Bakasetas; Giorgos Giakoumakis mandó fuera el suyo antes de que Nika Kvekveskiri anotase el penalti definitivo que daba a su país el pase a su primera gran cita internacional. El combinado de Gustavo Poyet impuso su férrea defensa ante una selección local que se encomendó a su gran estrella, el extremo del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia, ausente en la semifinal ante Luxemburgo. Sin embargo, el miedo dominó -solo hubo un disparo a puerta en los 90 minutos- y todo dio paso a la prórroga. El tiempo extra tampoco decidió, y fueron los once metros los que determinaron que Georgia acompañe a Turquía, Portugal y República Checa en el Grupo F de la Eurocopa. Por su parte, Ucrania logró su billete para Alemania 2024, donde disputará el cuarto torneo continental de su historia, después de remontar ante Islandia (2-1) en el 'exilio' de Breslavia (Polonia) -por la guerra en su país- en la final de la Ruta B. Una parada del guardameta del Real Madrid Andriy Lunin a Jón Dagur Thorsteinsson en el último cuarto de hora para impedir el 1-2 y el tanto decisivo del delantero del Chelsea Mijailo Mudryk en el minuto 84 permitieron a los ucranianos citarse con Bélgica, Eslovaquia y Rumanía en el Grupo E de la EURO. Antes, el atacante del Girona Viktor Tsygankov, en el 54, había neutralizado el tanto conseguido a la media hora por el jugador del Genoa Albert Gudmundsson, autor de un 'hat-trick' en semifinales ante Israel. Con ello, el combinado islandés pierde su oportunidad de meterse en su segunda Eurocopa, tras llegar a cuartos en su única experiencia, en 2016.