Costa se despide destacando que su Gobierno supo hacer frente a ochos años con "múltiples crisis"

El primer ministro saliente de Portugal, António Costa, ha defendido este miércoles sus ocho años de Gobierno, destacando que han sabido hacer frente de manera efectiva a "múltiples crisis" y que deja unas cuentas saneadas para mayor libertad del próximo Ejecutivo y la oposición. "Cuando tomamos posesión, en noviembre de 2015, la principal preocupación del país todavía estaba relacionada con la crisis financiera (...) Ocho años después, podemos decir que, afortunadamente, tenemos una situación estable", ha dicho en un discurso en el que ha hecho balance de estos años al frente del país. Costa ha destacado que sus diferentes gobiernos han sido capaces de sobreponerse a "múltiples crisis" y se ha mostrado orgulloso de "haber dejado al Estado en una posición en la que tanto gobiernos como oposición tienen más libertad de elección". El líder socialista se va sacando pecho y ofreciendo datos sobre la estabilidad de los bancos portugueses, entre ellos la banca pública, la reducción de los índices de morosidad en empresas y hogares de un país, que a pesar de la "gravísima" crisis del coronavirus ha sabido seguir una trayectoria de mejoría "constante". "Pasamos de una situación de excesivo déficit en 2015 a una situación de saldo positivo en 2023. Hemos conseguido recuperar el impacto de la pandemia en nuestras cuentas públicas y cerramos 2023 con saldo positivo en el presupuesto y con una reducción del índice de deuda", ha señalado. Así, Costa ha aprovechado para sacudirse las críticas de quienes le han reprochado estos días no haber hecho uso del superávit presupuestario y ha señalado que él preferiría empezar a gobernar sin preocuparse por saber de dónde va a sacar el dinero. "Hay siempre imprevistos", ha dicho para justificar estos excedentes. "Se produjo un enorme aumento de los ingresos de la Seguridad Social", gracias, ha dicho, a que hubo "más empleos y mejores salarios" y por tanto "permitió al Estado necesitar menos dinero para financiarse, redujo la deuda pública y dejó menos cargas para el futuro", ha explicado. Portugal, ha destacado, ha crecido un 2,1 por ciento por año entre 2015 y 2023, siendo uno de los países de la Unión Europea con mejor desarrollo. "No discuto si es mucho o poco, a todos nos gustaría que fuera más, pero en estos ocho años, hemos crecido diez veces más de lo que crecimos en los quince anteriores", ha explicado. Costa ha enumerado otros logros de su mandato, como las cifras "récord" de empleo, la reducción de la pobreza, o el aumento de las pensiones y del salario mínimo. "Recuerdo que muchos predijeron que la subida del salario mínimo afectaría a la competitividad de la economía portuguesa y fue lo contrario", ha dicho. Con respecto a la relación que ha mantenido estos años con el presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa, Costa ha puesto en valor la "fluidez" con la que ambos se han relacionado estos últimos ochos años y que si bien siempre puede haber "tensiones" lo más destacable "no han sido los momentos de desacuerdo". Por último, también ha hecho mención al motivo que le obligó a dejar abruptamente el cargo, un supuesto caso de corrupción que le señaló de manera errónea, y del que ha dicho desconocer que en que fase se encuentra. "No sé nada más" salvo cuando los medios, ha dicho, "tienen la amabilidad de informarme". Sin embargo, ha subrayado que "desde el punto de vista ética e institucional, quien está en una situación de sospecha pública no puede mantener las funciones" de primer ministro. En cuanto a su futuro político, en medio de rumores sobre la posibilidad de ostentar un cargo europeo, ha preferido callar.