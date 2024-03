Alto cargo de Hamás dice que "la batalla negociadora" con Israel "no es menos fiera" que el conflicto en Gaza

El alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jaled Meshal, quien encabezó el brazo político del grupo entre 1996 y 2017, ha afirmado este miércoles que "la batalla negociadora" con Israel "no es menos fiera que la batalla sobre el terreno", en medio de las conversaciones para intentar alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. "La cúpula del movimiento está en una batalla negociadora no menos fiera que la batalla sobre el terreno y, si Dios quiere, los derrotaremos en el terreno y en las negociaciones", ha dicho durante un acto en la capital de Jordania, Amán, según ha informado el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. Así, ha reiterado que el grupo islamista tiene como objetivo en las negociaciones "detener la agresión, la retirada (israelí) de Gaza, el retorno de los desplazados a sus hogares, especialmente en el norte de Gaza, la entrega de toda la ayuda necesaria, la reconstrucción (del enclave) y el fin del cerco". "No se liberará a los prisioneros --en referencia a los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre-- hasta que logremos estos objetivos y manejemos la batalla negociadora con solidez y maniobras políticas adecuadas, como hacemos sobre el terreno", ha asegurado Meshal. En este sentido, ha recalcado que se trata de "una batalla histórica" en la que "el equilibrio de poder no está a favor" de los palestinos. "Dios está con nosotros, así como nuestra nación, la verdad y la justicia", ha señalado, al tiempo que ha reseñado que "la batalla es larga y el dolor es grande". "El dolor es grave y supera todos los límites por los crímenes de este enemigo y la colusión occidental con él, lo que nos motiva aún más en la batalla", ha explicado Meshal, que ha añadido que "esta batalla ha revelado la fea cara del enemigo ante la comunidad internacional". Asimismo, ha acusado a Israel de iniciar "una batalla de hambre" contra Gaza y ha lamentado que "el mundo esté en silencio, a excepción de algunas voces críticas", y ha resaltado que "la batalla en los medios sigue siendo intensa, al igual que la batalla política". "La resistencia está bien a pesar de la ferocidad de la batalla y los hermanos en Gaza hacen frente al enemigo mientras las operaciones aumentan en el corazón de Jerusalén y Cisjordania", ha dicho Meshal, cuyas declaraciones llegan en medio de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en la capital de Qatar, Doha. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, aseguró el martes que las conversaciones siguen activas en Doha y confirmó que "parte" de la delegación israelí se ha quedado en el país, tras el anuncio sobre su retirada ante las diferencias en el proceso de conversaciones sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza. Poco antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había afirmado que el grupo islamista "no está interesado en continuar las negociaciones para un acuerdo, lo que supone una lamentable muestra del daño causado por la decisión del Consejo de Seguridad (de la ONU)", antes de criticar las "demandas extremas" del grupo palestino. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad palestino en el enclave ha informado de la muerte de cerca de 32.500 palestinos, a los que se suman más de 430 por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.