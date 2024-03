UNICEF dice que Gaza "bate los récords de la humanidad en sus capítulos más oscuros" por la ofensiva

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este martes que "se está obstruyendo la ayuda para salvar vidas" en la Franja de Gaza y ha lamentado que la ofensiva israelí ha llevado al enclave a "batir los récords de la humanidad en sus capítulos más oscuros". "Seamos claros: se está obstruyendo la ayuda para salvar vidas. Se pierden vidas. Se niega la dignidad.", ha dicho el portavoz del organismo, James Eldere, tras una visita oficial a Gaza, en medio de las denuncias contra Israel por sus restricciones a la entrega de apoyo humanitario. Así, ha indicado que "entre el 1 y el 22 de marzo, se denegó una cuarta parte de las 40 misiones de ayuda humanitaria al norte de Gaza" y ha resaltado que "la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) tiene ahora bloqueada la entrega de alimentos en el norte". "Sin embargo el 50 por ciento de los alimentos que iban al norte fueron entregados por la UNRWA", ha manifestado Elder, que ha agregado que "las privaciones y la desesperación forzada hacen que la desesperanza invada a la población". "La gente se pregunta a menudo si aún hay esperanza. Aquí todo está en los extremos, y esa pregunta no es diferente", ha destacado, antes de relatar que varios adolescentes gazatíes entrevistados por UNICEF "dijeron que están tan desesperados porque termine su pesadilla que esperan que los maten". En este sentido, ha manifestado que "lo indecible se dice con regularidad en Gaza". "Desde niñas adolescentes que esperan que las maten, hasta que te cuenten que un niño es el último superviviente de toda su familia. Este horror ya no es excepcional aquí", ha destacado. "Como escuchamos ayer: el alto el fuego debe ser sustancial, no simbólico. Los rehenes deben volver a casa. La población de Gaza debe poder vivir", ha explicado, en referencia a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU reclamando un alto el fuego en la Franja de Gaza, a pesar de lo cual Israel ha continuado con su ofensiva. "En los tres meses transcurridos entre mis visitas, todas las cifras horribles han aumentado drásticamente. Gaza ha batido los récords de la humanidad en sus capítulos más oscuros. Ahora la humanidad debe escribir urgentemente un capítulo diferente", ha defendido. Elder ha afirmado además que la ciudad de Rafá, situada en el sur de Gaza y en la frontera con Egipto, "está irreconocible por el hacinamiento y por las tiendas de campaña en las esquinas de las calles y los solares arenosos". "La gente duerme en la calle, en edificios públicos, en cualquier otro espacio vacío disponible. Las normas mundiales para emergencias humanitarias dicen que debe haber un máximo de 20 personas utilizando un retrete. En Rafá, hay aproximadamente un retrete por cada 850 personas", ha relatado. "En cuanto a las duchas, la cifra se multiplica por cuatro: una ducha por cada 3.600 personas. Es un desprecio infernal por las necesidades humanas básicas y la dignidad", ha afirmado sobre la situación en la ciudad, que acoge a más de 1,5 millones de personas, la inmensa de ellos desplazados desde otras zonas de la Franja. En esta línea, ha indicado que los estándares internacionales dicen que "cada persona necesita 15 litros de agua al día, con un mínimo absoluto de tres litros sólo para sobrevivir", antes de agregar que a día de hoy, de media, "los hogares encuestados tienen acceso a menos de un litro de agua potable por persona y día". RECHAZA LA "OFENSIVA" IDEA SOBRE UN ATAQUE CONTRA RAFÁ Elder ha criticado las "interminables conversaciones" sobre una posible ofensiva militar en Rafá y ha incidido en que "es una ciudad de niños y niñas". "600.000 niñas y niños allí. ¿Una ofensiva militar en Rafá? Ofensiva es la palabra correcta", ha argüido, al tiempo que ha recordado que la ciudad acoge "algunos de los últimos hospitales, refugios mercados y sistemas de agua que quedan en Gaza". "La vecina ciudad de Jan Yunis también está irreconocible, aunque por una razón diferente: apenas existe ya. En mis 20 años con Naciones Unidas nunca había visto tal devastación", ha subrayado Elder, quien ha detallado que en la ciudad "sólo hay caos y ruina, con escombros y restos esparcidos en todas direcciones". "Aniquilación total. Al recorrer esas calles, me sentí abrumado por la pérdida", ha dicho, antes de indicar que durante su reciente visita a Yabalia (norte) vio "decenas de miles de personas que se agolpan en las calles llevándose la mano a la boca, signo universal del hambre". Por ello, ha reiterado que antes de entrar en la Franja hace una semana, vio "cientos de camiones con ayuda humanitaria vital esperando llegar a la gente que la necesitaba urgentemente, pero en el lado equivocado de la frontera". "Cientos de camiones de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales internacionales están actualmente atascados esperando entrar en Gaza", ha lamentado. "Antes de esta guerra, la emaciación en la Franja de Gaza era poco frecuente, con menos del uno por ciento de los niños menores de 5 años gravemente desnutridos. Hoy, uno de cada tres niños menores de dos años sufre desnutrición aguda", ha enumerado. "Está claro que el norte necesita urgentemente grandes cantidades de alimentos y tratamientos nutricionales. Pero seamos claros: nuestros esfuerzos para proporcionar esa ayuda se están viendo obstaculizados", ha reiterado. Por último, Elder ha argumentado que existe la posibilidad de usar el paso de Erez para la entrega de ayuda. "Está a diez minutos de quienes se enfrentan a la hambruna. Diez minutos. Si se abriera, podríamos dar la vuelta a la crisis humanitaria del norte en cuestión de días. Pero sigue cerrado", ha zanjado.