Tesla realizará prueba de asistencia al conductor en cada entrega

(Bloomberg) -- El personal de Tesla Inc estará ahora obligado a instalar y mostrar la tecnología de asistencia al conductor de la compañía antes de entregar los automóviles a los compradores en Norteamérica, un “requisito serio” que según el director ejecutivo, Elon Musk, podría ralentizar las entregas.

Musk dio instrucciones a los empleados para que realicen un “viaje de prueba corto” con los clientes, de modo que se le muestre cómo funciona el sistema que Tesla comercializa como Full Self-Driving, según un memorando interno al que tuvo acceso Bloomberg News. Los trabajadores también deberán realizar controles en los vehículos que regresen del servicio.

“Sé que esto ralentizará el proceso de entrega, pero no deja de ser un requisito serio”, dijo Musk, citando la falta de familiaridad de los clientes con las capacidades del sistema de Tesla. “Esto es muy importante.”

Tesla y Musk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La directiva muestra cómo Tesla está buscando apretar las riendas de una tecnología que es a la vez una importante fuente de ingresos y un imán para la controversia. El fabricante de automóviles ha sido objeto de escrutinio por su comercialización de funciones con nombres como Full Self-Driving y Autopilot, que podrían sugerir que los autos se conducen por sí solos a pesar de que requieren que los conductores permanezcan totalmente atentos y mantengan las manos en el volante.

Musk dijo en el memorando que “casi nadie se da cuenta de lo bien que funciona realmente el Full Self-Driving (supervisado)”.

La medida también podría ayudar a justificar para los compradores el costo del FSD, que Tesla vende actualmente por US$12.000. La compañía promete en materiales de marketing que “su auto será capaz de conducirse de forma autónoma casi en cualquier lugar con una intervención mínima del conductor e irá mejorando continuamente”

