Tana Rivera, derroche de complicidad con Manuel Vega en la Semana Santa de Sevilla

Un año más Sevilla se ha llenado de cofrades en un Lunes Santo empañado por la previsión de lluvias que, sin embargo, no ha impedido que los principales pasos saliesen a procesionar por las calles de la ciudad. Devota de la Semana Santa, Cayetana Rivera no se ha perdido esta tradición a la que es fiel año tras año y que en esta ocasión ha disfrutado desde un céntrico balcón muy bien acompañada. Presumiendo del maravilloso momento que atraviesa con Manuel Vega, con el que mantiene una discreta relación desde hace más de dos años, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo derrochó sonrisas y confidencias con su novio sin perder detalle de los pasos. Acompañados por unos amigos, poco después se unía al grupo Lourdes Montes en compañía de su hija Carmen y otras niñas, con las que Tana demostró su faceta más maternal al coger en brazos a una pequeña con la que se mostró de lo más cariñosa. Otro de los rostros conocidos que siguieron las procesiones desde un balcón de La Campana fue el futbolista Joaquín Sánchez, que se mostró muy emocionado al ver los pasos abrazado a una de sus hijas, Salma. Muy querido en Sevilla, el exfutbolista del Betis no dudó en corresponder al cariño de varias personas saludando con su mejor sonrisa mientras charlaba con varios amigos.