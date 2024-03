MSF afirma que la resolución del Consejo de Seguridad del alto el fuego en Gaza llega "tras meses de retraso"

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha remarcado este lunes que la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza es "un paso constructivo" que llega "tras meses de retraso" y ha pedido "medidas concretas" y una tregua "duradera". "Tras meses de retraso y con un coste inmenso para los más de dos millones de civiles que viven en Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado finalmente una resolución que exige un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán. Se trata de un paso constructivo que debe ir seguido de acciones", ha afirmado la directora ejecutiva de MSF en Estados Unidos, Avril Benoit. El texto, impulsado por Argelia y que ha contado con la única abstención de Washington, exige un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. También pide garantizar el acceso humanitario para atender las necesidades médicas de la población gazatí. "Se trata de un paso constructivo que debe ir seguido de acciones, pero un alto el fuego de dos semanas no es ni mucho menos tiempo suficiente para responder a las abrumadoras necesidades humanitarias. Reiteramos nuestra petición urgente de un alto el fuego duradero ahora", ha manifestado Benoit. Sin embargo, ha hecho hincapié en que, "mientras tanto, los miembros del Consejo deben asegurarse de que el alto el fuego se ponga en marcha de inmediato y no se quede en meras palabras sobre papel", según reza un comunicado de la ONG. "Ya hemos visto cómo dos resoluciones del Consejo de Seguridad centradas en la emergencia humanitaria de Gaza han sido en gran medida ignoradas por el Gobierno de Israel. Los miembros del Consejo, individualmente y de forma colectiva, deben asegurarse de que las partes cumplan las disposiciones de la resolución", ha señalado. Asimismo, ha agregado que la protección de la población civil y de las infraestructuras, así como el acceso a ayuda humanitaria, "no pueden condicionarse a ninguna otra cuestión", por lo que los miembros de este organismo de la ONU "deben aprovechar esta oportunidad para poner fin al castigo colectivo" de los palestinos. "Mientras votaban a favor de esta resolución crucial, el Ejército israelí ha continuado sus ataques contra civiles, su asalto a hospitales y su obstrucción del acceso humanitario", ha lamentado la directora ejecutiva de MSF.