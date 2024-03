Meta limita por defecto la aparición de contenido político en Instagram y Threads de cuentas que no se siguen

Meta ha comenzado a implementar una opción de configuración en Instagram y Threads con la que limita por defecto la aparición de contenido político en el 'feed' principal y en los contenidos recomendados cuando procede de cuentas que no siguen los usuarios. El pasado mes de febrero, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg compartió su intención de cambiar el enfoque que tienen sobre los contenidos políticos en sus redes sociales. En ese momento, explicó que pretendían limitar la aparición de contenido político recomendado en los 'feeds' principales, 'reels' y usuarios sugeridos, en Instagram y Threads, para aquellas personas que no quieran ver este contenido de forma habitual. Todo ello con el objetivo de "preservar la capacidad de las personas de elegir" si desean interactuar con contenido político, al tiempo que "respetar" a aquellas que sí estén interesadas en estos temas. Ahora, Meta ha indicado que ha habilitado una opción de configuración con la que los usuarios podrán gestionar la aparición de contenido político en sus cuentas de Threads e Instagram. En concreto, las publicaciones políticas en su 'feed' principal, así como las recomendaciones de contenido de cuentas que no siguen. Así lo ha asegurado el portavoz de Meta, Andy Stone, en declaraciones a The Verge, quien ha indicado que esta nueva configuración comenzó a implementarse a nivel global la semana pasada, de forma predeterminada para todos los usuarios. La opción de configuración puede gestionarse desde el apartado de 'Preferencias de contenido' en Instagram, donde los usuarios verán que 'Limitar contenido político de personas que no sigues' estará activada de forma predeterminada. Esta configuración se aplica de la misma forma al contenido de la cuenta del usuario en Threads, ya que los perfiles de ambas redes sociales están relacionadas. Por su parte, aquellos usuarios que sí estén interesados en ver contenido político en Instagram o Threads podrán deshabilitar esta opción en cualquier momento. Con contenido político, Meta hace referencia a temas potencialmente relacionados con cuestiones sobre los gobiernos, las leyes, las elecciones y algunos temas sociales que afectan a un grupo de personas o a la sociedad en general. Teniendo esto en cuenta, tal y como aclaró recientemente el responsable de Instagram, Adam Mosseri, en una publicación en Threads, la compañía considera que la política y las noticias "son importantes", sin embargo, también señala que "cualquier compromiso o ingreso incremental que puedan generar no vale en absoluto el escrutinio, la negatividad ni los riesgos de integridad que conllevan". No obstante, con todo ello, Meta también ha detallado que esta nueva opción de limitar el contenido político no cambiará la forma en la que se muestran las publicaciones de las cuentas que los usuarios sí siguen, que se seguirán impulsando sin limitar su alcance.