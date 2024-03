María del Monte pasa página y disfruta de la Semana Santa en Málaga junto a Inmaculada Casal

Alejada del foco mediático y completamente 'desaparecida' desde la detención y entrada en prisión de su sobrino Antonio Tejado el pasado 9 de febrero, acusado de ser el presunto autor intelectual del violento robo que sufrió en su casa en agosto de 2023 cuando Imaculada Casal y ella se encontraban en el interior, María del Monte retoma poco a poco la normalidad. Después de que se especulase con que estaría completamente abatida por la traición de su sobrino, y que su entorno estaría preocupado por su salud y su estado anímico, la cantante ha reaparecido después de que se haya hecho pública su decepción con el ex de Rosario Mohedano por señalarla ante el juez. Y es que en su declaración en el Juzgado del pasado 15 de marzo, Tejado no dudó en defender su inocencia de las acusaciones y, apuntando a su tía al asegurar que le gustaba mucho "alardear" y "presumir" de las joyas y relojes que tenía. Algo que al parecer habría decepcionado profundamente a María del Monte que, enfadada y dolida, habría decidido romper fulminantemente con su sobrino y habría dejado claro que no quiere saber absolutamente nada de él. Mientras Antonio espera que el juez se pronuncie sobre la libertad provisional que su abogado solicitó la semana pasada, la tonadillera ha decidido pasar página y disfrutar de la Semana Santa en Málaga junto a Inmaculada Casal. María y su mujer han reaparecido en la Hermandad del Cautivo de la ciudad andaluza, donde con una gran sonrisa han recibido la medalla del Cristo y sendos ramos de flores ante el trono del Cristo, que han observado emocionadas. Con muy buen aspecto a pesar de las preocupantes informaciones que se han dado sobre ella tras la entrada en prisión de su sobrino, la folclórica ha esquivado las preguntas sobre Antonio y ha evitado pronunciarse sobre su declaración ante el juez, ni confesar si continúa creyendo en la presunción de inocencia. Aunque su gesto ha cambiado al escuchar el nombre de su sobrino, una reacción con la que ha dejado claro que no piensa decir nada sobre este tema.