Marcel Granollers alcanza su victoria número 500 en el circuito de dobles

Madrid, 26 mar (EFE).- El tenista español Marcel Granollers sumó este lunes su victoria número 500 en el circuito ATP de dobles, con el triunfo que él y su actual pareja, el argentino Horacio Zeballos, lograron en el torneo de Miami sobre el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic (7-5 y 6-3).

Granollers, de 37 años, ha ganado a lo largo de su carrera 25 títulos de dobles, entre ellos el de las Finales ATP de 2012 junto al también español Marc López.

Como jugador individual ganó cuatro torneos. Empezó a jugar dobles en 2007 para mejorar su rendimiento y con los años se convirtió en uno de los mejores especialistas del mundo.

Nicolás Almagro fue su primera pareja de dobles, aunque su primer título lo ganó en 2009 junto a Tommy Robredo en el torneo de Costa do Sauipe (Brasil).

De sus 25 títulos, ocho los ha ganado con Zeballos, cuatro con Marc López, dos con Tommy Robredo, dos con el uruguayo Pablo Cuevas, dos con el croata Ivan Dodig y el resto con distintas parejas.

Su mejor clasificación ATP en dobles la consiguió en 2013, cuando se aupó al número 4 de la lista mundial. Actualmente figura en el 9.

En el ránking individual alcanzó el puesto 19 en 2012.

"He tenido muy buenos compañeros con los que también he mantenido una buena relación y eso cuenta mucho en la pista", dijo Granollers sobre su carrera de dobles, en declaraciones recogidas por la ATP. "Estoy agradecido de que jugadores como Robredo, Feli (Feliciano López) y Almagro me dieran la oportunidad de jugar con ellos en grandes torneos cuando yo empezaba. Luego con Marc (López) obtuve grandes resultados y hacerlo con un amigo es aún más especial", añadió.

Granollers y Zeballos disputarán los cuartos de final del torneo de Miami, en el que son los cuartos cabezas de serie, contra el británico Lloyd Glasspool y el neerlandés Jean-Julien Rojer. EFE

