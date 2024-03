Lukashenko niega planes para "atacar" a Occidente pero avisa de que responderá a "provocaciones"

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha asegurado este martes que ni Rusia ni Bielorrusia tienen previsto "atacar" a países occidentales, si bien ha advertido de que no descarta responder ante posibles "provocaciones", durante una visita a tropas desplegadas cerca de la frontera con Lituania. Para Lukahsenko, las sospechas sobre potenciales acciones militares sobre Occidente son "un sinsentido". "No vamos a atacarles. Estamos levantando un sistema de defensa", ha alegado el mandatario, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial BelTA. A su juicio, es Occidente quien está "esperando" que las autoridades bielorrusas o rusas den algún paso, "provocando" para que "respondan", una supuesta doctrina en la que ha enmarcado los recientes asaltos de grupos milicianos en la frontera entre Ucrania y Rusia. "No necesitamos lo que no es nuestro, pero tampoco renunciaremos a lo que nos pertenece. Esa es nuestra lógica", ha explicado Lukashenko, anticipando una potencial respuesta "inmediata" a supuestas acciones externas. El presidente bielorruso, un aliado clave para Moscú desde el inicio de la invasión de Ucrania, ha subrayado que "cualquier provocación será reprimida con la fuerza de las armas". Así, ha prometido "destruir" a quienes violen la soberanía nacional.