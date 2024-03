Las fuerzas de seguridad de Pakistán afirman haber "frustrado" un ataque "terrorista" contra una base naval

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han afirmado haber "frustrado" un ataque "terrorista" perpetrado a última hora del lunes contra una base naval ubicada cerca de la localidad paquistaní de Turbat, en el suroeste del país y cerca de la frontera con Irán. Said Ahmed Umrani, comisionado de la división de Makrán, subdivisión administrativa de la provincia de Baluchistán, ha explicado al periódico 'Dawn' que se ha producido un intenso intercambio de disparos y explosiones en las cercanías del aeródromo. "Los hombres armados han atacado desde tres lados de los límites del aeródromo, pero las fuerzas de seguridad han respondido inmediatamente y han frustrado su intento de infiltrarse en las instalaciones", ha declarado, sin proporcionar información sobre un balance de víctimas. La oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) o el Gobierno de Baluchistán no se han pronunciado por el momento. No obstante, el grupo separatista Ejército de Liberación Baluche (BLA), que opera en la provincia, ha reclamado el ataque. "Las Brigadas Muyahidines del Ejército de Liberación Baluchi ha logrado violar las medidas de seguridad enemigas y entrar en su base aérea naval en Turbat. El ataque comenzó a las 22.00 horas", reza un comunicado.