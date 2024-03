La Junta Directiva del FC Barcelona formaliza la renuncia del vicepresidente Eduard Romeu

La Junta Directiva del FC Barcelona, con el presidente, Joan Laporta, a la cabeza se ha reunido este martes en sesión ordinaria en las oficinas centrales del club para dar luz verde a la ya anunciada renuncia del hasta ahora vicepresidente económico, Eduard Romeu. "La Junta Directiva ha formalizado la renuncia de Eduard Romeu como vicepresidente del área económica del club. Tal y como se explicó el 14 de marzo pasado, Eduard Romeu comunicó su intención de dejar sus funciones en el FC Barcelona para dedicarse plenamente a su labor profesional", anunció el club en un comunicado. En el mismo, la Junta reitera su "agradecimiento" a quien ha sido máximo responsable de las finanzas blaugranas durante los últimos tres años. "Ha sentado las bases para la recuperación económica de la entidad. Eduard Romeu seguirá vinculado al club a través de la Fundación Barça y como consejero independiente del BIHUB", confirmó la entidad 'culer'. Fue el propio Eduard Romeu, en una comparecencia de prensa no hace ni dos semanas, quien explicó los motivos de su salida: "Hay que empezar otros proyectos e iniciar un proyecto nuevo tiene mucha complejidad. El nuevo cargo que tendré me obliga de alguna manera a tener una dedicación absoluta que no me permite compaginar con la dedicación tan intensa que requiere el FC Barcelona", se sinceró.