Julio Baptista sobre Vinicius: "A mi me da dolor todo lo que está viviendo"

Madrid, 26 mar (EFE).- Julio Baptista, exjugador brasileño de, entre otros, Real Madrid, Sevilla y Málaga, admitió que le "da dolor" todo lo que está viviendo Vinicius Junior, delantero del equipo madrileño, que este lunes rompió a llorar en la rueda prensa previa al España-Brasil al hablar sobre el racismo.

"A mi me da dolor todo lo que está viviendo. Todos los que somos del deporte tenemos que tener una conciencia porque el racismo es una cosa de educación y pienso que tienen que haber sanciones mucho más severas e importantes para que la gente que lo haga no pueda acudir al fútbol durante un amplio espacio de tiempo. Si hacemos eso, el fútbol estará ganando", declaró 'la bestia' con motivo del encuentro que tuvieron este martes en Madrid Leyendas de la Selección Española como Emilio Butragueño, 'Pirri' o Abel Resino a la que se unió el jugador de 'la canarinha'.

El exdelantero, que jugó cuarenta y ocho partidos con Brasil y anotó cinco goles, aconsejó a Vinicius que "siga luchando por sus ideales" y remarcó que se deben mirar "con lupa" todas esas acciones.

"El consejo que yo le doy es que siga luchando por sus ideales. Es un chico muy joven que viene de una familia muy humilde y está aprendiendo muchas cosas. Creo que debemos mirar con lupa estas cosas para que gane el fútbol", declaró Baptista que subrayó que cree que España "no es un país racista".

"He estado muchos años en España y yo creo que no es un país racista, pero hay personas que todavía se comportan de una forma que no es la adecuada en un estadio. Yo creo que el fútbol es uno de los deportes que esta para unir a la gente y a todas las clases sociales y yo creo que el racismo esta totalmente fuera de lugar sea aquí, en Brasil o en cualquier parte del mundo", declaró.

Al ser preguntado por el partido entre España y Brasil de este martes, el exfutbolista vaticinó que será un choque "bonito" en donde ambas selecciones van a poder ver en que nivel están y ensalzó la figura del nuevo entrenador de Brasil, Dorival Junior.

"El entrenador yo lo vi en Brasil y es un grandísimo técnico. Creo que va a desarrollar un buen trabajo, pero necesita tiempo. Tiene muchos jóvenes en sus manos que serán el futuro de Brasil y esperemos que poco a poco consiga que la selección tenga forma", afirmó.

Por último, el que fuera internacional brasileño repasó la eliminatoria de cuartos de Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid con el Manchester City, al que definió como "uno de los rivales más fuertes".

"Es uno de los rivales más fuertes de la competición y puede pasar de todo y esperamos que el Madrid este bien y pueda hacer un buen partido. Es difícil quien puede ser el favorito porque estamos hablando de los dos mejores equipos de Europa", concluyó. EFE

jpa/asc