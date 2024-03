Jaboga Arrasate no entrenará a Osasuna la próxima temporada

El técnico Jaboga Arrasate no renovará su contrato con el CA Osasuna, que concluye el próximo 30 de junio, y no entrenará al conjunto rojillo la próxima temporada 2024-25, según anunció este martes el propio preparador vasco en rueda de prensa en Pamplona. "He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Es una decisión complicada, como podéis imaginar, pero estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo y esto no es una despedida", manifestó Jaboba Arrasate en su comparecencia en la Ciudad Deportiva de Tajonar junto al presidente, Luis Sabalza, y el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez. Arrasate llegó a Osasuna en la temporada 2018-19 cuando el conjunto pamplonés militaba en Segunda División y con el que logró el ascenso a Primera. En el curso 2022-23 logró la clasificación para la final de Copa del Rey después de 18 años, y en la que perdió (2-1) contra el Real Madrid. Además, Osasuna concluyó séptimo y se clasificó para disputar, 16 años después, una competición europea, la Conference League. El pasado enero jugó la Supercopa de España en Arabia Saudí, en la que cayó en las semifinales (2-0) contra el FC Barcelona.