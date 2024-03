El PSD retira la candidatura de Aguiar-Branco como presidente de la Asamblea tras una fallida votación

El Partido Social Demócrata (PSD) ha retirado la candidatura de su diputado José Pedro Aguiar-Branco como presidente de la Asamblea, después de que, de manera sorpresiva, no lograra los apoyos necesarios, durante la votación que ha tenido lugar este martes en el arranque de la XVI legislatura. El portavoz del PSD, Joaquim Miranda, lo ha anunciado tras quedarse Aguiar-Branco en apenas 89 votos a favor, muy lejos de los 116 que necesitaba, y ha apuntado hacia una "alianza negativa" entre el Partido Socialista (PS) y la ultraderecha de Chega. "Tal vez quieran presentar un candidato" ha ironizado. La elección de Aguiar-Branco, que vuelve al Parlamento cinco años después, parecía clara cuando ha dado comienzo esta legislatura, después de que el líder de Chega, André Ventura, anunciara que la ultraderecha apoyaría la propuesta del PSD a cambio de colocar un vicepresidente. Sin embargo, después de la fallida votación, Ventura ha salido a protestar por el supuesto desagravio que el PSD habría hecho a su formación, después de que a lo largo del día, ha dicho, negaran que habían alcanzado un acuerdo. Ventura, que ha asegurado haber dado orden al resto de la bancada para que avalaran la designación de Aguiar-Branco, ha vuelto a acusar al partido de Luís Montenegro de "pisotear" y "humillar" a Chega. "Hoy dicen que no hay acuerdo. Hemos intentado hablar con Luís Montenegro y no hubo respuesta, lo que es una muestra de prepotencia y arrogancia", ha protestado el líder de la ultraderecha, quien ha hecho valer nuevamente el millón de votos que logró en las pasadas elecciones, colocándola como tercera fuerza parlamentaria.