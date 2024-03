El opositor Manuel Rosales, rival de Chávez en 2006, se presenta como candidato a las presidenciales

El opositor Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia (oeste) y rival de Hugo Chávez en las elecciones celebradas en 2006 en Venezuela, ha presentado su candidatura a las elecciones previstas para el 28 de julio, una votación en la que el actual presidente, Nicolás Maduro, intentará obtener un nuevo mandato. Rosales se ha convertido en el último político en postularse como candidato, según ha informado el partido Fuerza Vecinal, que ha respaldado la candidatura del gobernador de Zulia, líder de la formación Un Nuevo Tiempo (UNT), parte de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que ha denunciado en las últimas horas que las autoridades han impedido la inscripción de Corina Yoris como candidata. "Fuerza Vecinal, siendo coherente con la ruta electoral y democrática, del lado de la unidad, hemos decidido apoyar la candidatura presidencial del gobernador Manuel Rosales", ha dicho el partido en su cuenta en la red social X. "Ante la coyuntura política, económica y social que hoy vivimos, no podemos dejar a los venezolanos sin una opción real de cambio. Con la fuerza de cada vecino del país vamos a luchar con la verdadera herramienta q tenemos, que es el voto, para cambiar a Venezuela", ha argumentado. De esta forma, Rosales, gobernador de Zulia en dos etapas --entre 2000 y 2008 y ahora en el cargo desde 2021--, se presenta por segunda vez como candidato a unas elecciones presidenciales, tras ser derrotado en 2006 por Chávez --quien se hizo con cerca del 63 por ciento de los votos, por el 37 por ciento de Rosales--. Por el momento, el político opositor no se ha pronunciado sobre su candidatura. Horas antes, la PUD había denunciado que el Gobierno "nunca" les ha permitido el acceso "al sistema de postulaciones para poder inscribir la candidatura de la unidad", si bien lo ha intentado "sistemáticamente" desde el primer día. "Exigimos que se restituya el plazo para postular que es nuestro derecho", indicó, después de que Yoris dijera que el sistema permanece "completamente cerrado" tanto para ella como para cualquier otro aspirante que quiera postularse por la denominada "unidad" democrática. Maduro sí figura en la lista oficial de aspirantes ya confirmados para las elecciones presidenciales --integrada por un total de doce personal al cierre del plazo de las inscripciones--, en la que están incluidos también otros políticos independientes que, para la Plataforma Unitaria Democrática, no representan una verdadera ruptura con el 'chavismo'.