El opositor Enrique Márquez se inscribe como candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela

El opositor Enrique Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ha anunciado este lunes que se ha inscrito como candidato a las elecciones presidenciales del país por el partido Centrados, ante las limitaciones para que la candidata unitaria se registrara antes de la fecha límite. "Lo reprocho, y espero que resuelvan ese problema. Pero debo decir que no iba a esperar a esa solución. Aquí ponemos los pies en la tierra y buscamos la vía de participación posible, o sencillamente volveremos a caer en el fantasma de la abstención", ha declarado a los medios tras su inscripción. Márquez ha señalado que "por supuesto" que no está de acuerdo "con todo lo que está pasando", pero para "cambiarlo" no puede "paralizarse", sino "buscar mecanismos de lucha". "Esta candidatura que hoy ofrecemos es un mecanismo de lucha para cambiar Venezuela", ha remarcado. "No tiene nada que ver mi postulación, por ahora, con el apoyo de ningún partido de la llamada Plataforma Unitaria. Esto es completamente autónomo. De hecho, yo soy un político independiente", ha afirmado el aspirante presidencial. La Plataforma Unitaria ha denunciado que el Gobierno de Nicolás Maduro "nunca" les ha permitido el acceso "al sistema de postulaciones para poder inscribir la candidatura de la unidad", si bien lo ha intentado "sistemáticamente" desde el primer día. "Exigimos que se restituya el plazo para postular que es nuestro derecho", ha indicado. La candidata designada por el principal bloque opositor en Venezuela para las elecciones presidenciales, Corina Yoris, denunció, horas antes del cierre del registro de candidaturas, que el sistema permanece "completamente cerrado" tanto para ella como para cualquier otro aspirante que quiera postularse por la denominada "unidad" democrática. Maduro sí figura en la lista oficial de aspirantes ya confirmados para las presidenciales, en la que están incluidos también otros políticos independientes que, para la Plataforma Unitaria, no representan una verdadera ruptura con el chavismo.