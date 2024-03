El Consejo de Seguridad de Rusia asegura que Ucrania está involucrada del atentado en Moscú

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha asegurado este martes que Ucrania está involucrada en el atentado del pasado viernes en una sala de conciertos de Moscú, donde cuatro sujetos armados irrumpieron en el edificio y mataron a cerca de 140 personas. Interrogado por la prensa sobre si el responsable del atentado es Ucrania o Estado Islámico, el 'número tres' del Consejo de Seguridad ha respondido con un contundente: "Ucrania, por supuesto", según recoge la agencia rusa de noticias TASS. Patrushev, quien encabeza el Consejo de Seguridad tan solo por detrás del presidente de Rusia, Vladimir Putin y el vicepresidente del organismo, Dimitri Medvedev, no ha brindado más información ni ha argumentado su respuesta. El secretario del Consejo de Seguridad es un acérrimo defensor de la invasión rusa de Ucrania y ha llegado asegurar que Rusia no está en guerra, sino que el conflicto se trata más bien de un intento de Occidente por enemistar a Moscú con Kiev. Estas declaraciones de Patrushev se producen menos de 24 horas después de que el propio Putin reconociera que el atentado había sido obra de "islamistas radicales", pero también insistiera en su teoría de que Ucrania pudiera estar relacionada con el ataque. "Nos interesa saber quién es el cliente", dijo. Una sala de conciertos ubicada a las afueras de Moscú fue el viernes escenario de un ataque terrorista perpetrado por cuatro sujetos armados que se cobraron la vida de al menos 139 personas, según el último balance confirmado por las autoridades rusas. En total son once los detenidos por su implicación en este atentado.