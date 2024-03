EEUU asegura que la resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza "no es vinculante"

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado que la resolución emitida este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación sin condiciones de todos los rehenes "no es vinculante", a pesar de que el Artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas recoge que los países miembros "convienen en aceptar y cumplir" las decisiones del organismo. "La resolución de hoy no es vinculante", ha declarado Miller durante una rueda de prensa al ser preguntado sobre si Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cumplirían con las medidas exigidas. En ese sentido, ha manifestado que estas dos peticiones se lograrán a través de las negociaciones entre ambas partes, que cuentan con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. "No puedo decir que esta resolución vaya a tener algún impacto en esas negociaciones. Pero esas negociaciones están en curso. Han estado en curso durante el fin de semana y han hecho progresos. Así que creemos que es importante que el Consejo de Seguridad de la ONU hable sobre asuntos de seguridad internacional. (...) Si fuéramos capaces de lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes, va a venir no a través de un proceso de la ONU, sino a través del proceso con el que hemos estado comprometidos en Doha", ha añadido. Asimismo, ha aseverado que el alto el fuego y la liberación de los rehenes también es uno de los objetivos de Israel, lo que no ha impedido al Gobierno israelí cancelar la visita de una delegación a Washington tras la abstención de Estados Unidos y consecuente aprobación de la resolución. Miller también ha explicado que esta vez no han vetado la resolución, como han hecho en otras ocasiones, "porque el lenguaje en lo que se refiere al alto el fuego y la liberación de rehenes era coherente con la posición de larga data de Estados Unidos". El texto, que es el primero que se aprueba en este organismo en el que se pide un alto el fuego en la Franja de Gaza, también alude a que las partes deben cumplir "con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional", e insta a garantizar el acceso humanitario para atender las necesidades médicas de la población gazatí, subraya la urgencia de ampliar el flujo de asistencia, de reforzar la protección de los civiles y de eliminar todos los obstáculos para la entrega de ayuda al enclave palestino.