Dani Alves recibe la visita de su mejor amigo. ¿Cómo ha pasado su primera noche fuera de prisión?

Si hay alguien que ha estado al lado de Dani Alves desde su detención por la presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre es, sin lugar a dudas, Bruno Brasil. Íntimos amigos desde hace años, el también brasileño no ha dejado solo en ningún momento al futbolista y, semana tras semana, ha sido la única visita 'fija' que el exblaugrana recibía en la prisión de Brians 2. Tras arroparle en el juicio el pasado febrero y declarar a su favor, Bruno no ha dudado en acompañar una vez más a Alves en su salida de la cárcel este lunes tras obtener la libertad provisional hasta que la sentencia sea firme -la defensa del jugador ha pedido su absolución y la acusación y la Fiscalía un aumento de la condena a 4 años y medio de prisión- al pagar la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona. Después de pasar su primera tarde fuera de prisión con él, Bruno abandonaba a última hora del día la espectacular casa que Dani y Joana Sanz tienen en Esplugues de Llobregat, quizás dejando algo de intimidad a la pareja en su primera noche juntos en 14 meses (una información no confirmada, puesto que la modelo está completamente 'desaparecida' desde que el Tribunal comunicó a su todavía marido su prisión eludible bajo fianza de un millón, y no se sabe si en estos momentos está en Barcelona y en el domicilio conyugal o no). Pero esta mañana, en torno a las 11.00 horas, Bruno ha regresado al lugar, mostrando su apoyo incondicional y absoluto a Alves. Sin embargo, y con el silencio que ha mantenido en este último año que su gran amigo ha estado en la cárcel, no ha revelado cómo se encuentra, cómo ha pasado su primera noche en libertad y si Joana está con él. En el aire, si el futbolista retomará poco a poco la normalidad y se dejará ver estos días o si, por el contrario, evita salir de su domicilio hasta el próximo jueves, cuando acudirá a firmar a la Audiencia de Barcelona al ser festivo el viernes.