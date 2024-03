Cruz Roja y Media Luna Roja lanzan 'Caminamos contigo' para "cerrar la brecha entre la población general y la migrada"

Cruz Roja y la Media Luna Roja han lanzado la campaña 'Caminamos contigo', con el objetivo de "cerrar la brecha entre la población general y la migrada, fomentando la empatía y la comprensión". En este sentido, las entidades han reafirmado su compromiso humanitario y han recordado que más de 110 millones de personas se enfrentan a desplazamientos debido a la persecución, los conflictos armados, el cambio climático y las crisis humanitarias. Así, han expuesto que, a finales de 2023, el 40% de estas personas (43,3 millones) eran niños menores de 18 años. "Las personas migrantes y desplazadas, a lo largo de sus viajes, se enfrentan desafíos para acceder a servicios esenciales y luchan contra el estigma y la discriminación", han apuntado. Así, con más de 600 puntos de servicio humanitario en todo el mundo, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja brinda apoyo a migrantes y personas desplazadas. Según han indicado, 'Caminamos contigo' "destaca no solo el trabajo de estos puntos, sino también iniciativas para la cohesión social, la integración, las oportunidades socioeconómicas y la salud". Cruz Roja Española forma parte de la red mundial de 155 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que trabajan para apoyar a migrantes y desplazados, independientemente de su estatus legal. "NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL" Asimismo, han precisado que la campaña recuerda que "ningún ser humano es ilegal y ningún ser humano debería sufrir la muerte, lesiones o malos tratos mientras busca seguridad o una vida más digna en un país o comunidad diferente". Un total de 57 Sociedades Nacionales, entre ellas Cruz Roja Española, forman parte del Programa Mundial de Migración por Rutas, con el fin de salvar vidas y "mejorar" la seguridad y "dignidad" de 4,7 millones de personas que se desplazan anualmente. En esta línea, Cruz Roja ha reiterado su esfuerzo "incansable" para salvar vidas, reducir riesgos y brindar acceso a servicios esenciales y ha recordado que los migrantes 'no caminan solos' en sus viajes. "Contarán en todo el mundo con la red internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para apoyarlos", han apuntado. Asimismo, han precisado que el enfoque del Movimiento Internacional de la Cruz Roja hacia la migración es "estrictamente humanitario" y "se centra en las necesidades y vulnerabilidades de los migrantes, y no busca alentar, desalentar o prevenir la migración".