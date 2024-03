Copilot tendrá más capacidades para las reuniones en Teams

Microsoft ha incorporado mejoras en Copilot para Teams para obtener más información de las reuniones, resúmenes de las llamadas o adaptar el estilo de los mensajes en la caja de composición con el objetivo de "supercargar la colaboración". Los usuarios que utilizan Copilot sienten que esta herramienta de IA es útil con solo once minutos de tiempo ahorrado, y tras once semanas mejoran su trabajo en áreas clave. Estos datos, que Microsoft extrae de una encuesta reciente sobre Copilot, están detrás del impulso que la compañía está dando a su 'chatbot' de inteligencia artificial generativa dentro de Teams, donde planea incorporar mejoras que "supercarguen la colaboración". Estas mejoras se incorporarán en las reuniones (mayo), el cuadro de redacción de mensaje en el chat (abril) y las llamadas (junio), como recoge en una nota de prensa. Los usuarios podrán extraer información con ayuda de Copilot del chat de las reuniones de Teams, esto es, tener "una vista más completa e inclusiva de lo que se cubrió" en ella, tanto de lo que se habló como de lo que se escribió. Por su parte, en el cuadro de redacción de mensaje en el chat, Copilot ayudará al usuario a adaptar el texto al estilo que le pida. Más adelante será capaz de generar un mensaje nuevo a partir de una descripción breve. Por último, las mejoras de Copilot en las llamadas permitirán al usuario obtener un resumen y extraer información. SALAS DE TEAMS Adicionalmente, Microsoft ha anunciado la activación predeterminada de Intelliframe en los dispositivos para salas de reuniones Teams Rooms, para dar visibilidad por igual a todos los participantes, tanto los que están en la sala como los que se conectan en remoto. Estos dispositivos también mejorarán las capacidades de reconocimiento de la persona que está hablando, para obtener una transcripción más precisa y obtener información con Copilot, así como la de aislamiento de voz cuando haya ruido de fondo Microsoft también ha anunciado la integración de Windows Autopilot en Teams Rooms para reducir el tiempo que los equipos de TI tardan en implementar los dispositivos para salas de reuniones. Asimismo, ha ampliado el ecosistema denominado 'Trae tu propio dispositivo' (BYOD, por sus siglas en inglés) con la generación del modo de visualización compartida, el soporte para oradores inteligente y BYOD IT Management para los administradores. Por último, Microsoft ha anunciado que la solución de llamadas Teams Phone, que actualmente permite hacer, recibir y transferir llamadas a y desde teléfonos fijos y móviles, admitirá también la transferencia, el desvío y las llamadas entrantes desde colas de llamadas o asistentes automáticos en caso de una interrupción de la red a partir de verano.