Cintas de Chile, Bélgica, Francia, EEUU, Argentina, Rusia, Italia y España se darán cita en el FIMMER

Cintas de Chile, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Argentina, Rusia, Italia y España se darán cita del 5 al 7 de abril en una nueva edición del Festival Internacional de Mediometrajes de Manzanares El Real (FIMMER), que en esta ocasión se organizará en torno a cinco bloques temáticos como son Derechos Humanos, ficción, viajes, mundo rural y naturaleza y memoria histórica. Las proyecciones se realizarán en la Sala 'El Rodaje' del municipio y podrá accederse a las mismas de manera gratuita, según informa el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado. A la presente edición se han presentado un mayor número de películas de ficción que en años anteriores y la productora Sonia Martín vuelve a asumir su dirección. Cabe destacar que FIMMER se ha integrado como festival amigo de los Premios Fugaz, que aúnan los galardones a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades del cortometraje español. Fuera de concurso se proyectará el documental 'Ullate. La Danza de la Vida', de Elena Cid, justo antes de la gala de clausura. El Festival ofrece una sección a competición en la que se optará a dos premios --del jurado y del público, dotado cada uno con 250 euros, y un accésit a la ópera prima dotado con 100 euros. La entrega de premios y clausura del Festival será el domingo 7 de abril a las 19.00 horas, también en la Sala 'El Rodaje'. 20 MEDIOMETRAJES A COMPETICIÓN Entre la veintena de títulos que se proyectarán en esta nueva edición del FIMMER figuran 'Homofobia de estado', de Richard Zubelzu (España); 'Luciérnagas', de Cristina Otero Roth; 'Reborn', de Salvador Monleón Boluda (España); 'Linde', de Nicolás Recover Domingo (España); 'Whatever it takes', de Damien Bianco (Francia/Estaados Unidos); 'Supéralo', de Jaime Mateo (España); 'Quand je serais grande', de Yves Levy (Bélgica); 'L'Estrangera', de Abril Vila (España); 'El tren del olvido', de Isabel Medarde (España); 'Taxibol', de Tommaso Santambrogio (Italia), o 'Pasajeros', de Sergio Arévalo Macías (Chile). También están 'Menos a norte', de Adrián Viador (España); 'Amalur', de Egoi Suso Rius (España); 'Beldurra', de Aitor González De Langarica y José Antonio Pérez (España); 'El Arte de los analfabetos', de Kevin Castellano Castaño y Eduardo Hirschfeld León (España); 'El olvido está lleno de memoria', de Isabel Martínez De Aragón Palo (España); 'Las tres muertes de Teófilo del Valle', de Manuel De Juan Navarro (España); 'La ciudad de los cautivos', de Aritz Gorostiaga Eskubi (España); '40 años no es nada', de Sonia Llera (España), y 'Ruinas', de Sergio Lara (España). Además, el sábado 6 de abril tendrá lugar en el Centro de Atención Ciudadana de Manzanares, de 11.00 a 14.00 horas, del taller infantil 'Haz tu película', en el que podrán participar de forma gratuita un máximo de diez participantes de entre nueve y 13 años.