Brasil expresa su "preocupación" por el desarrollo del proceso electoral en Venezuela

Las autoridades de Brasil han señalado este martes que sigue con "expectación y preocupación" el desarrollo del proceso electoral en Venezuela, donde ya ha finalizado el periodo de inscripción de candidatos sin que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) haya podido registrar a su aspirante. El Ministerio de Exteriores brasileño ha lamentado que la candidata de la PUD, Corina Yoris, haya sido privada de poder inscribirse en el registro, lo cual "no es compatible con los acuerdos de Barbados", firmados entre el Gobierno de Nicolás Maduro y las principales organizaciones opositoras. "Once candidatos vinculados a corrientes de oposición lograron registrarse. Entre ellos se encuentra el actual gobernador de Zulia (Manuel Rosales), también integrante de la Plataforma Unitaria", ha matizado la diplomacia brasileña. Sin embargo, la PUD no reconoce a estos aspirantes como candidatos del bloqueo opositor. En este contexto, las autoridades brasileñas se han ofrecido a, junto a otros miembros de la comunidad internacional, "cooperar para que las elecciones anunciadas para el 28 de julio constituyan un paso firma hacia la normalización de la vida política y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, país vecino y amigo de Brasil". Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Brasil ha aprovechado la ocasión para rechazar "cualquier tipo de sanción" que se pueda imponer a Caracas, pues considera que son "ilegales" y que "solo contribuyen a aislar a Venezuela y aumentar el sufrimiento de su pueblo". La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ha denunciado que el sistema de registro electoral ha impedido formalizar la candidatura de Yoris, elegida como sustituta de la inhabilitada María Corina Machado, quien se había impuesto previamente con abrumadora mayoría en las primarias opositoras. Otros aspirantes opositores sí que se han podido registrar para las elecciones, como el caso del mencionado Rosales. Sin embargo, las principales figuras opositoras, pertenecientes a la Plataforma Unitaria Democrática, han señalado que estos candidatos no cuentan con el apoyo del grupo.