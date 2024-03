Blinken transmite al ministro de Defensa israelí que existen otras alternativas a la invasión de Rafá

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha transmitido este lunes al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que existen otras alternativas a la ofensiva sobre la ciudad de Rafá, situada en el sur de la Franja de Gaza y que sirve de refugio para 1,5 millones de palestinos. Blinken ha reiterado la posición del Gobierno estadounidense durante una reunión con Gallant celebrada en Washington, alegando que una ofensiva pondría en peligro el bienestar de la población palestina. "El secretario ha subrayado que existen alternativas a una gran invasión terrestre que garantizarían mejor la seguridad de Israel y protegerían a los civiles palestinos", reza un comunicado del Departamento de Estado. Asimismo, Blinken ha insistido en la necesidad de aumentar y mantener un flujo continuo de ayuda humanitaria para cubrir las necesidades de los civiles dentro de la Franja de Gaza, que se enfrentan a una grave crisis humanitaria consecuencia del bloqueo de Israel y de sus operaciones militares. Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado en una rueda de prensa que no hay ningún indicio de que Israel vaya a iniciar esta ofensiva de forma inminente. "No hemos visto ningún indicio de que los israelíes se estén preparando para llevar a cabo una operación terrestre inminentemente en Rafá, y no hemos visto sus planes operativos para ello. Para ser claros, no hay ninguna sensación en este momento de que esté a punto de suceder en los próximos días", ha explicado. La reunión entre Blinken y Gallant ha tenido lugar el mismo día en el que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución no vinculante que pide un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes, en la que Estados Unidos se ha abstenido, razón por la que Israel ha cancelado la visita de su delegación a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses. Gallant, que también tiene previsto reunirse con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha declarado que Israel no tiene "ningún derecho moral para detener la guerra en Gaza" hasta que se certifique la liberación de los rehenes bajo custodia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).