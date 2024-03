Bethesda confirma que The Elder Scrolls IV continúa en desarrollo y celebra el 30 aniversario de la saga

Bethesda ha celebrado este lunes el 30 aniverario de su saga de videojuegos The Elder Scrolls, momento que ha aprovechado para confirmar los avances en la nueva entrega The Elder Scrolls 6, que continúa en desarrollo y ya dispone de las primeras versiones jugables. La compañía desarrolladora de videojuegos anunció la nueva entrega The Elder Scrolls VI en el marco del evento de videojuegos E3 en el año 2018, cuando compartió un breve trailer de presentación. Sin embargo, durante los últimos años Bethesda no ha dado a conocer más detalles de este nuevo videojuego ni de cómo avanzaba su desarrollo. Ahora, en el marco del 30 aniversario del lanzamiento de la primera entrega de la saga, The Elder Scrolls: Arena, Bethesda ha compartido a través de una publicación en X (antigua Twitter), una carta en la que hace referencia a toda la historia de este videojuego e incluye algunas novedades sobre el próximo título. Así, la compañía de videojuegos ha confirmado que están trabajando en el desarrollo del próximo capítulo de la saga y, aunque se encuentran en una etapa temprana, ha subrayado que "volver a Tamriel y jugar a las primeras versiones" del videojuego les llena "de la misma alegría, emoción y promesa de aventura". No obstante, la compañía no ha compartido más información sobre esta nueva historia, así como tampoco ha avanzado sus planes de lanzamiento. 30 AÑOS DE LA SAGA THE ELDER SCROLLS The Elder Scrolls: Arena se lanzó en el año 1994, convirtiéndose en uno de los primeros videojuegos de RPG y mundo abierto, en el que los jugadores exploran y viven aventuras en la región de Tamriel. Tras ello, y enmarcado en un escenario de acción, fantasía medieval y magia, la compañía continuó desarrollando esta historia con entregas como The Elder Scrolls II: Daggerfall, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion y, finalmente, The Elder Scrolls V: Skyrim que, lanzado en 2011, obtuvo el premio al mejor videojuego en The Game Awards e introdujo a los jugadores en un mundo de lucha con dragones. Junto a estos capítulos de la serie principal, Bethesda también ha lanzado otros videojuegos secundarios como es el caso de la serie de títulos The Elder Scrolls Online o The Elder Scolls: Blade para dispositivos móviles. Incluso, según ha detallado en la carta publicada, está lanzando otros proyectos como The Elder Scrolls: Castles para 'smartphones', un constructor de castillos donde los usuarios controlan su propia dinastía, que ya está disponible en varios países. "Muchos cientos de desarrolladores han pasado tiempo en The Elder Scrolls durante estos 30 años", ha puntualizado la compañía, al tiempo que ha agradecido el apoyo de los jugadores "durante todas estas décadas". "No podríamos estar más emocionados de continuarlo y celebrar los próximos 30 años", ha concluido Bethesda.