Adam Neumann quiere recomprar WeWork por unos 500 millones

Adam Neumann, cofundador y ex consejero delegado de WeWork, la plataforma de alquiler de oficinas y espacios de 'coworking', que se declaró en bancarrota el pasado mes de noviembre, habría remitido una oferta condicionada de compra de entre 500 y 600 millones de dólares (662 y 550 millones de euros) por la empresa. Según adelantó 'The Wall Street Journal' y ha confirmado Flow, la firma inmobiliaria fundada por Neumann, a 'Financial Times', el empresario habría formado "una coalición de media docena de socios financieros" para presentar una oferta potencial hace dos semanas. Asimismo, fuentes conocedoras citadas por el diario británico apuntaron que entre estos socios financieros no figuran el fondo Third Point ni la firma de inversión Baupost Group, que habían sonado como posibles aliados de Neumann en el pasado para recuperar el control de WeWork, cuya dirección abandonó en 2019. En una respuesta a Bloomberg, WeWork ha asegurado que sigue centrada en salir de la protección por quiebra del Capítulo 11 en el segundo trimestre como una "empresa financieramente sólida y rentable". "WeWork es una empresa extraordinaria y no sorprende que recibamos expresiones de interés de terceros de forma regular", añade la empresa, que llegó en su día a estar valorada en unos 47.000 millones de dólares (43.410 millones de euros). El pasado mes de noviembre, la plataforma de alquiler de oficinas, fundada en 2010 por Adam Neumann y Miguel McKelvey, se declaró en suspensión de pagos al solicitar la protección del Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE.UU. con una deuda de 18.656 millones de dólares (17.231 millones de euros) y un activo de 15.063 millones de dólares (13.912 millones de euros).