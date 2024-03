Siete países latinoamericanos trasladan sus dudas sobre la "integridad" de las elecciones en Venezuela

Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay han trasladado este lunes sus dudas sobre la "integridad y transparencia" de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que la oposición aún no ha podido oficializar su candidatura a escasas horas del cierre del registro. Estos siete países han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su "grave preocupación" ante las denuncias de la oposición venezolana sobre las trabas a las que se enfrentan para inscribir a su candidato. La aspirante designada por el principal bloque opositor, Corina Yoris, ha denunciado que el sistema de registro está "completamente cerrado". "Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad", reza el escrito en el que los países latinoamericanos inciden en que "estas restricciones impiden el avance" hacia unas elecciones democráticas. Así las cosas, los gobiernos firmantes del texto hacen un llamamiento a las autoridades venezolanas para que, aún finalizado el periodo de inscripciones, los candidatos que cumplen con los requisitos puedan ser "debidamente inscritos" para que la población "pueda elegir libremente su próximo gobierno". Yoris, teórica aspirante opositora tras la inhabilitación de María Corina Machado, que fue quien se impuso en las primarias del pasado octubre, ha denunciado que el sistema de inscripción permanece "completamente cerrado" tanto para ella como para cualquier otro que quiera posturlarse como candidato de unidad opositora. Por su parte, Machado, que ha difundido en sus redes sociales la comparecencia de su sustituta, ha recordado que "el mandato de las primarias" del pasado año consiste en "luchar hasta lograr elecciones limpias y libres con el candidato que tiene la confianza de la gente". "Si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones", ha apostillado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sí figura en la lista oficial de aspirantes ya confirmados para las presidenciales, en la que están incluidos también otros políticos independientes que, para la Plataforma Unitaria, no representan una verdadera ruptura con el chavismo.