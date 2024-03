Rusia asegura haber derribado once drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra la región de Rostov

Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber derribado once drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra la provincia de Rostov, cerca de la frontera común, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños. El Ministerio de Defensa ruso ha acusado al "régimen de Kiev" de "intentar llevar a cabo un ataque terrorista con drones contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa", según un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Así, ha especificado que "los sistemas de defensa aérea han interceptado once aparatos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la región de Rostov", sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado cientos de drones durante las últimas semanas contra diversos puntos del territorio ruso, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 tras la orden de invasión dada por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin.