Reino Unido acusa a China de lanzar ciberataques contra Comisión Electoral y varios parlamentarios

El Gobierno de Reino Unido ha acusado a China de llevar a cabo ataques cibernéticos contra la Comisión Electoral británica y varios parlamentarios en 2021 por lo que, en respuesta, ha anunciado sanciones y convocará al embajador chino, Zheng Zeguang. "Reino Unido considera que estas acciones demuestran un patrón de comportamiento claro y persistente que indica una intención hostil por parte de China", ha indicado el viceprimer ministro británico, Oliver Dowden, ante la Cámara de los Comunes. En respuesta, Londres ha sancionado a dos individuos y una entidad con vínculos con el grupo APT31, vinculado al Estado chino, por su participación en "actividades cibernéticas maliciosas dirigidas contra funcionarios, entidades gubernamentales y parlamentarios de todo el mundo". El viceprimer ministro ha indicado que es "casi seguro" que el citado grupo estuvo detrás de varios ataques cibernéticos contra parlamentarios durante una campaña electoral en 2021. "Cualquier ataque contra miembros de esta Cámara es completamente inaceptable", ha agregado. Por otro lado, el ataque contra la Comisión Electoral pudo haber comprometido el censo electoral, incluyendo nombres y direcciones de decenas de millones de votantes, si bien Dowden ha asegurado que no tuvo éxito, según ha recogido la cadena BBC. "El Gobierno responderá proporcionalmente en todo momento (...)Nadie debería tener dudas sobre la determinación del gobierno de enfrentar y abordar estas amenazas a nuestra seguridad nacional, vengan de donde vengan", ha aseverado, agregando que las amenazas cibernéticas que plantean actores vinculados a China son "reales y graves". El periódico 'The Sunday Times' reveló el domingo que algunos de ellos son miembros de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), un grupo internacional de legisladores de varios partidos que trabajan para lograr reformas sobre cómo los países democráticos abordan a China. LA UE EXPRESA SOLIDARIDAD CON REINO UNIDO Más tarde, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Stano, ha expresado solidaridad este lunes con Reino Unido "por el impacto de las actividades cibernéticas maliciosas contra sus procesos democráticos". "Seguimos monitoreando y abordando las actividades cibernéticas maliciosas contra nuestras sociedades, democracias y economías, y estamos preparados para tomar medidas adicionales cuando sea necesario", ha señalado en un comunicado. Finalmente, ha indicado que todos los estados miembros de Naciones Unidas deben cumplir las normas sobre el ciberespacio "y no permitir que su territorio se utilice para actividades cibernéticas maliciosas". Stano ha recordado así la declaración de la UE de 2021, que insta a las autoridades chinas a tomar medidas al respecto.