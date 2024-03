(Previa) Polonia, Ucrania y Georgia se juegan a una carta estar en la Eurocopa

Los 'play-offs' de clasificación para la Eurocopa de este verano en Alemania entran en su fase final con tres partidos a modo de 'final' de los que saldrán los tres últimos participantes, con Polonia, Ucrania y Georgia siendo en principio ligeramente favoritas ante Gales, Islandia y Grecia, respectivamente. De estas tres finales de cada cuadrangular --rutas A, B y C-- de 'play-off' que se disputa saldrán las tres últimas de las 24 selecciones que estarán este verano en Alemania en la disputa del mayor torneo continental de la UEFA. En la Ruta A, cuyo ganador se unirá a Países Bajos, Austria y Francia en el Grupo D de la EURO, habrá cierta igualdad entre Gales y Polonia en el Cardiff City Stadium. Quizá los polacos serían más favoritos en caso de jugar en casa, pero con el duelo en tierra de los 'dragones' está todo más igualado. En sus respectivas semifinales, Gales superó en Cardiff por 4-1 a Finlandia, con dianas de David Brooks, Neco Williams, Brennan Johnson y Daniel James, que hicieron que el gol visitante de Teemu Pukki fuera mera anécdota. Sería la tercera Euro para Gales, tras llegar a semifinales en su estreno en 2016 y a cuartos de final en 2020. Se verán las caras con la Polonia del blaugrana Robert Lewandowski. Los polacos golearon a Estonia por 5-1 en el Estadio Nacional de Varsovia, con Przemyslaw Frankowski abriendo el marcador en el 22' y un camino más llevadero por la expulsión del estonio Maksim Paskotsi. Una 'manita' en la que no colaboró un 'Lewangol' que espera, esta vez, ser protagonista para ir a la quinta Eurocopa, siendo los cuartos de final de 2016 el tope. En la Ruta B, cuyo ganador se unirá a Bélgica, Eslovaquia y Rumanía en el Grupo E de la EURO, el duelo es entre Ucrania e Islandia, en el Tarczynski Arena Wroclaw de Breslavia a las 20:45 horas. Ucrania solventó 'in extremis' (1-2) su semifinal contra Bosnia-Herzegovina, pese al autogol de Mykola Matviienko que adelantó a los bosnios en el 57'. Pero dos conocidos de LaLiga EA Sports remontaron para los ucranianos; en el 85' marcó Roman Yaremchuk (Valencia) y en el 88' anotó Artem Dovbyk (Girona), que volvió a sonreír al ver puerta tras una cierta sequía con los 'gironins'. Que Ucrania esté en su cuarta Euro depende de que ganen a Islandia, que llegó a los cuartos en su única participación, en 2016. Los islandeses firmaron otra de las goleadas de las semifinales, en el exilio en Budapest para la selección de Israel. Un penalti transformado por Eran Zahavi adelantó a los 'locales' pero un 'hat-trick' de Albert Gudmundsson encauzó la remontada islandesa (1-4), redondeada con un gol de Arnor Traustason para permitir a los 'vikingos' estar a un solo partido de su segunda presencia en el torneo continental. Mientras, en la Ruta C, cuyo ganador se unirá a Turquía, Portugal y Chequia en el Grupo F de la EURO, también se verá un igualado duelo entre Georgia, que busca su primera presencia en una Eurocopa, y Grecia, campeones en 2004, en el Boris Paichadze National Stadium de Tiflis a las 18:00 horas. Un doblete de Budu Zivzivadze guió el triunfo de Georgia por 2-0 frente a Luxemburgo en 'semis', y en este partido decisivo por el billete continental, los georgianos, que recuperan tras sanción a su gran estrella Khvicha Kvaratskhelia, se enfrentarána a una Grecia que derrotó en casa por un contundente 5-0 a Kazajistán.