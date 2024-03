Previa del España - Brasil

La selección española masculina tendrá este martes un buen examen para afinar su puesta a punto de cara a la Eurocopa de Alemania del mes de junio cuando se mida en el Estadio Santiago Bernabéu (21.30 horas/La 1) a la pentacampeona del mundo Brasil, un rival de mucho potencial y con talento joven que está buscando recuperar su mejor versión. La primera prueba de la tricampeona de Europa en este parón internacional no fue demasiado fructífera, con derrota en el Estadio Olímpico de Londres ante la actualmente entonada Colombia, que se impuso por 0-1 en un duelo donde el seleccionador Luis de la Fuente presentó un once muy novedoso que, seguramente, distará mucho del que presente ante la talentosa 'Canarinha'. España puso fin en la capital inglesa a una buena racha de ocho partidos sin perder y ahora tratará de volver a la senda de la victoria ante un selección brasileño que cogió moral en su nuevo proyecto ganando en Wembley a Inglaterra con un tanto de uno de sus inagotables talentos locales como es el futuro madridista Endrick. Ambos combinados pueden presumir de una calidad individual de presente ya, pero sobre todo con mucho futuro, en un choque sin más 'presión' que un triunfo que les sirva de refuerzo anímico para sus objetivos más próximos como son la Eurocopa y la Copa América de este verano, citas previas a los Juegos Olímpicos de París donde ambos se podrían ver a nivel Sub-23 y con el ánimo de revancha en el lado español por la derrota en la final de Tokyo 2020. En aquella derrota en la capital japonesa estaba al frente de la 'Roja' un Luis de la Fuente, que se reencuentra con Brasil tras cumplir un año, con más luces que sombras, al frente ya de la Absoluta. Mucho menos lleva su homólogo brasileño, Dorival Júnior, que se estrenó el pasado sábado después de la renovación final con el Real Madrid de Carlo Ancelotti, el deseado para relevar a Tite, y que debe enderezar el rumbo de un equipo timorato desde el Mundial de Catar que en Wembley rompió una racha de cuatro partidos sin ganar, los tres anteriores con derrota. Más tiempo sí que llevan estos dos equipos sin verse las caras con sus 'mayores'. La última, en 2013, comenzó a atisbar el fin de la 'generación dorada' española con el duro 3-0 encajado en la final de la Copa Confederaciones de 2013, previa a un Mundial en Brasil que fue decepcionante para ambos por diferentes motivos. La 'Seleçao' no pisa suelo español desde hace 15 años cuando empató sin goles en Balaídos y el del Bernabéu será únicamente el décimo enfrentamiento entre dos campeonas del mundo, con sólo un triunfo español, 3-0 en El Molinón en 1990. TALENTO A RAUDALES EN LA PARTE OFENSIVA DE AMBAS SELECCIONES El estilo de ambos augura una bonita noche futbolística en el césped del Bernabéu, que debe servir también para lanzar un mensaje de unión y de repulsa contra el racismo. De hecho, el amistoso se anunció tras lo sucedido con Vinícius Junior en Mestalla el año pasado y la previa ya ha puesto el foco sobre la figura del extremo madridista, que jugará por primera vez como visitante en la que es su casa habitual y tendrá uno de los posibles duelos individuales de más expectación ante su compañero Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid debería ser una de las muchas novedades que presente Luis de la Fuente en un once que podría tener muchos visos de parecerse al del estreno en la Eurocopa ante Croacia del próximo 15 de junio y que podría rivalizar en el frente ofensivo con el que podría plantear la 'Canarinha', tratando de acostumbrarse a la falta de su '10', el lesionado Neymar Jr. Así, el joven Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Álvaro Morata podrían comandar el ataque ante un rival con otro joven puntero como Endrick, que dio el triunfo en Londres, y que parece que será titular según las palabras de Dorival Júnior en la previa, acompañando a 'Vini', lo que dejaría sin sitio respecto al último duelo al alicaído Rodrygo Goes o al blaugrana Raphinha. Richarlison o Savinho, futbolista del Girona, son otras bazas brasileñas en ataque. En el medio, se espera la vuelta de Rodri Hernández, aunque el mediocentro del Manchester City inglés se ha ausentado de los tres últimos entrenamientos por un compromiso familiar, acompañado de Fabián Ruiz, sin minutos el viernes, para batallar ante un equipo que le podría discutir la posesión de balón y al que le faltará su 'ancla', el veterano Carlos Casemiro, otra baja importante junto a las del guardameta Ederson y el capitán Marquinhos. Atrás, Unai Simón, en portería, el mencionado Carvajal y Le Normand, que tampoco jugaron ante la selección colombiana, se perfilan las novedades, con la expectación sobre una posible titularidad del joven Pau Cubarsí, que ya tuvo su 'bautismo' internacional con una breve presencia ante Colombia, como compañero del central de la Real Sociedad. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Williams; y Morata. BRASIL: Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Wendell; Paquetá, Bruno Guimaraes, Joao Gomes; Raphinha, Endrick y Vinícius Jr. --ÁRBITRO: António Emanuel Carvalho Nobre (POR). --ESTADIO: Santiago Bernabéu. --HORA: 21.30/La 1.